PSG ‍: Luis Enrique, une attitude inadmissible qui va lui coûter cher

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Après la victoire du PSG sur la pelouse du Stade Rennais dimanche soir en Ligue 1, Luis Enrique s'est pris le bec avec Alexandre Ruiz. Le comportement de l'Espagnol commence à agacer.

Ce n'est un secret pour personne, Luis Enrique n'apprécie pas vraiment les médias, au point d'avoir fait de longues interviews en solo sur Twitch plutôt que des conférences de presse lors du dernier Mondial au Qatar avec la Roja. Ses relations avec la presse sont conflictuelles depuis pas mal de temps déjà. L'Espagnol n'aime notamment pas le fait que certains journalistes ne voient que le négatif quand ils lui posent des questions. Après la victoire du PSG à Rennes dimanche soir, Alexandre Ruiz l'a questionné sur les axes d'amélioration de son équipe, qui avait subi pendant le début du match. De quoi agacer Luis Enrique, qui a fini par quitter l'interview dans la précipitation tout en fustigeant Alexandre Ruiz. Un comportement qui fait pas mal parler et que n'apprécie pas du tout Thibaud Vezirian.

Luis Enrique encore attaqué

Invité à réagir sur ce sujet par des auditeurs dans le Dèj Foot, le journaliste a en effet poussé un coup de gueule contre l'ancien sélectionneur de la Roja. « C’est inadmissible de la part de Luis Enrique de manquer de respect à ce point. Il est têtu et se voile la face. C’est un jeu très dangereux et il n’en sortira rien de bon pour lui. Est-ce si difficile d’arrondir les angles et d’expliquer en trois mots que son équipe a encore quelques temps faibles dans un match et que c’est impossible de maîtriser du début à la fin ? », a notamment indiqué Thibaud Vezirian, qui n'apprécie pas le manque de respect de Luis Enrique envers les journalistes. En tout cas, pas sûr que les choses s'arrangent dans les prochaines semaines. Pour rappel, avec la sélection espagnole pendant la dernière Coupe du monde, Luis Enrique préférait faire des lives Twitch en interaction avec des fans plutôt que de répondre à certaines questions des journalistes.