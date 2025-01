PSG ‍: Luis Enrique s’avoue perdu, il ne sait plus qui aligner

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Déterminé à instaurer une rude concurrence dans l’effectif, Luis Enrique a atteint son objectif. L’entraîneur du Paris Saint-Germain constate que son groupe contient désormais de nombreux titulaires potentiels. De quoi compliquer ses choix à l’approche des rencontres.

Attendue au Parc des Princes dimanche soir, l’AS Saint-Etienne n’affrontera pas le Paris Saint-Germain au meilleur moment. C’est en tout cas la sensation de Luis Enrique. Passé en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur parisien a souligné les progrès de son équipe. Plusieurs individualités ont augmenté leur niveau de jeu au quotidien. Résultat, l’Espagnol prend du plaisir à animer les séances d’entraînement.

Luis Enrique a l'embarras du choix

Mais surtout, l’ancien coach du FC Barcelone a plus de mal à trancher entre les nombreux titulaires potentiels. « Ce que je vois à l'entraînement me plaît de plus en plus. Je suis content de ce que je vois. Je suis content de générer de la concurrence. J'aime voir les joueurs tenter de s'améliorer, s’est réjoui Luis Enrique à l’approche du choc européen face à Manchester City le 22 janvier. Il y a des matchs où il n'y a presque pas besoin d'être là en termes de motivation. Quand tu vas jouer un match de Ligue de Champions par exemple, c'est facile. »

Naples est KO, Conte annonce Kvaratskhelia au PSG https://t.co/G1ceyjqU0J — Foot01.com (@Foot01_com) January 11, 2025

« En ce moment, je peux dire que nous sommes dans le meilleur moment de la saison, je commence à distinguer qu'il y a de très nombreux joueurs qui peuvent être titulaires. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de concurrence dans l'effectif. Donc, c'est soit tu te motives, soit un autre joueur prend ta place. Pour un entraîneur, c'est très positif. Que ça se reflète ou non dans les résultats, on verra. Mais je suis très content de ce que j'ai vu ces dernières semaines », a savouré l’entraîneur du Paris Saint-Germain en attendant l’arrivée probable de l’ailier Khvicha Kvaratskhelia, futur concurrent de Bradley Barcola.