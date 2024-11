PSG ‍: Luis Enrique promet une grande décision avant l’Atlético

Dans : PSG.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain entretient le doute sur l'identité de son gardien titulaire à quelques heures d’un match de Ligue des Champions capital contre l'Atlético Madrid. Il affirme prendre cette décision très importante au tout dernier moment.

Le Paris Saint-Germain n’a plus le droit à l’erreur. Après avoir récolté quatre points sur ses trois premiers matchs de Ligue des Champions, le demi-finaliste sortant accueille l’Atlético Madrid ce mercredi soir au Parc des Princes et a déjà la pression du résultat. Sur les quatre dernières rencontres, le PSG défiera notamment le Bayern Munich et Manchester City et n’a plus le choix s’il veut se qualifier directement en huitièmes de finale. Pour ce match, l’entraîneur espagnol Luis Enrique va devoir trancher au poste de gardien de but entre Gianluigi Donnarumma, pas irréprochable lors du déplacement à Arsenal où il a manqué sa sortie sur l’ouverture du score de Havertz, et Matveï Safonov, titularisé ce week-end lors du court succès obtenu contre le RC Lens.

Donnarumma ou Safonov, Enrique va trancher

🚨 Luis Enrique 𝗡’𝗔 𝗣𝗔𝗦 𝗘𝗡𝗖𝗢𝗥𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗖𝗛𝗘́ entre Donnarumma et Safonov pour affronter l’Atlético demain ❌⛔️ :



« Demain matin après un bon cappucino, je déciderai quel gardien sera le plus à même de jouer 😭. »



La titularisation du gardien russe, acheté 20 millions d’euros en provenance de Krasnodar, contre les Sang et Or interpelle, d’autant que Donnarumma n’était pas indisponible pour ce match. Simple turnover ou véritable volonté d’instaurer une concurrence entre les deux derniers remparts du PSG ? Luis Enrique laisse planer le doute et affirme ne prendre une décision que ce mercredi, à quelques heures seulement de la rencontre : «Vous le découvrirez demain. Après un bon cappuccino, je déciderai demain matin qui sera le gardien que j'estimerai le plus à même de jouer», s’est amusé l’ancien sélectionneur de l’Espagne en conférence de presse. Quel que soit le gardien aligné d’entrée, le PSG a impérativement besoin d’un succès contre les Colchoneros pour ne pas voir la qualification directe s’éloigner quasi définitivement et le doute s’installer.