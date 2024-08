PSG ‍: Luis Enrique pète un plomb à la mi-temps

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Kylian Mbappé n’est plus un joueur du Paris Saint-Germain. Le joueur français s’est envolé pour le Real Madrid et ne côtoie plus Luis Enrique, son ancien entraîneur. Des images de leur relation sont à retrouver dans une série en trois parties qui sera diffusée en Espagne.

Cet été était bel et bien le moment attendu. Après plusieurs saisons de discussions acharnées, le Real Madrid a fini par obtenir ce qu’il voulait, à savoir la signature de Kylian Mbappé qui a quitté le PSG après sept saisons passées dans la capitale française. La saison passée, plusieurs médias se sont interrogés sur la teneur des relations entre Luis Enrique et le natif de Paris, qui ne semblait pas au beau fixe, après plusieurs incidents qui s’étaient déroulés en deuxième partie de saison (Mbappé, sorti à la mi-temps à Monaco, avait regardé le deuxième acte en tribune, puis n’a pas accepté la décision de son coach de le sortir prématurément à Marseille). Un documentaire en trois épisodes retraçant les derniers mois de l’entraîneur espagnol sera diffusé par Movistar+ et doit permettre d’en savoir un peu plus sur la vraie relation entre les deux hommes au PSG.

Mbappé charrié par Enrique après un match de Ligue des Champions

"Cuanto más barro haya, ahí me encuentro mejor"



La nueva serie de #LuisEnrique:

𝑵𝒐 𝒕𝒆𝒏𝒆́𝒊𝒔 𝒏𝒊 **** 𝒊𝒅𝒆𝒂



🎬𝐄𝐬𝐭𝐫𝐞𝐧𝐨 próximamente en @MovistarPlus pic.twitter.com/UUHwPRYGJg — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 29, 2024

Dans ce reportage permettant de suivre Enrique au quotidien depuis son arrivée en France, nous le voyons à la mi-temps d’un match de Ligue des Champions tenir un discours en espagnol à son vestiaire, avant de fracasser de rage une bouteille d’eau présente sur la table. En ce qui concerne Mbappé, les premières images du documentaire permettent de montrer un extrait où les deux hommes sont présents en train de visionner une action du joueur français en position de hors-jeu contre le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des Champions. Après avoir montré à Mbappé cet instant du match, Luis Enrique s’est permis de lui répondre en français droit dans les yeux : «C’est catastrophique». La fin de la bande annonce met en valeur la fille de Luis Enrique, Xana, décédée d’un cancer à l’âge de 9 ans en 2019. Un sujet qui sera disponible dans sa globalité d’ici quelques jours et qui montre toutes les facettes de la personnalité de l’homme de 54 ans.