PSG ‍: Luis Enrique le vire, il reçoit une offre très sexy

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Indésirable aux yeux de Luis Enrique au PSG, Nordi Mukiele pourrait rebondir à l’Atalanta Bergame, qui a coché son nom pour renforcer l’équipe de Gian Piero Gasperini lors du mercato estival.

Utilisé à 20 reprises cette saison et rarement comme titulaire, Nordi Mukiele ne devrait pas s’éterniser au Paris Saint-Germain, où Luis Enrique ne compte pas du tout sur lui. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2027, l’international français (1 sélection) garde une belle cote sur le marché des transferts. La preuve, le Bayern Munich était intéressé par le natif de Montreuil il y a six mois mais en plein mois de janvier, le PSG avait refusé de se séparer d’un joueur capable de dépanner en défense centrale, à droite ou encore à gauche.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nordi Mukiele (@nordimukiele)

Cet été en revanche, la donne sera différente et Paris ouvrira en grand la porte à un départ de l’ancien Montpelliérain. Cela tombe bien, les courtisans sont toujours aussi nombreux. Selon les informations du site TuttoAtalanta.com, l’Atalanta Bergame est sur les rangs pour accueillir Nordi Mukiele la saison prochaine. Il faut dire que le profil du joueur colle totalement avec ce que recherche Gian Piero Gasperini dans sa défense centrale à trois. C’est d’ailleurs au poste de défenseur central droit dans une défense à trois axiaux que Nordi Mukiele a été le plus performant dans sa carrière lorsqu’il portait les couleurs du RB Leipzig.

L'Atalanta est très intéressée par Mukiele

Gian Piero Gasperini le sait pertinemment, raison pour laquelle il a demandé à ses dirigeants de négocier avec le PSG le transfert de Nordi Mukiele. Des premiers contacts ont ainsi été amorcés ces dernières semaines et la piste pourrait rapidement devenir « brûlante » selon le site italien. L’Atalanta Bergame est désormais dans l’attente des exigences financières du Paris Saint-Germain, qui avait déboursé 12 millions d’euros pour recruter Nordi Mukiele à Leipzig il y a deux ans. Nul doute que chez les dirigeants de l’Atalanta, on ne souhaitera pas mettre beaucoup plus d’argent sur la table pour le recruter cet été au vu de la saison qu’il vient de réaliser.