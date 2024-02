PSG ‍: Luis Enrique jaloux de Mbappé, ça l'écoeure

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La décision de Luis Enrique de faire sortir Kylian Mbappé en deuxième période lors de PSG-Rennes fait du bruit. Et l'entraîneur espagnol n'échappe pas aux critiques.

Lorsque le quatrième arbitre a brandi dimanche au Parc des Princes la pancarte annonçant le remplaçant du numéro 7 parisien par le numéro 7, un frisson a parcouru le stade de la capitale, mais également les téléspectateurs qui regardaient l'affiche PSG-Rennes. Car la sortie de Kylian Mbappé en pleine rencontre est un événement rarissime, sauf blessure. Et forcément, ce séisme s'est fait ressentir jusqu'en Espagne où on se régale de voir le Paris Saint-Germain se prendre la tête depuis que l'on sait que l'attaquant de 25 ans va rejoindre le Real Madrid.

Mais il n'y a pas que chez nos voisins que ce remplacement de Mbappé par Ramos fait du bruit. Sur le plateau de la chaîne L'Equipe, la décision de Luis Enrique a provoqué la colère d'un journaliste, qui estime que l'ancien entraîneur de l'équipe d'Espagne roule des mécaniques sur le dos de Kylian Mbappé, mais qu'il devrait avoir honte de son choix.

Luis Enrique a pris un énorme risque avec Mbappé

Leonardo le 9 juillet 2023 sur Kylian Mbappé pic.twitter.com/sVnb22cSUw — Jonathan Bensadoun (@bensjonathan) February 26, 2024

Dave Appadoo, c'est de lui qu'il s'agit, est très critique à l'encontre de Luis Enrique, dont il estime que le management est purement démagogique. Et le journaliste de France-Football de vider son sac concernant l'entraîneur du Paris Saint-Germain. « Luis Enrique se trompe grandement, car on nous avait vendu un entraîneur qui allait avoir une autonomie sportive, qui allait faire des vrais choix avec la fin des statuts. Et on se rend finalement compte qu’il a géré Kylian Mbappé comme les autres, c’est-à-dire qu’il l’a laissé faire tous les matchs, notamment 90 minutes contre une R1 en Coupe et il n’y avait pas de problème. Mais, depuis que Kylian Mbappé a annoncé son départ, d’un seul coup, il montre les muscles. Il ne l’aligne pas contre Nantes, là il le sort. Luis Enrique s’est disqualifié en faisant cela. Cela veut dire que l’on n’est plus dans une gestion sportive. Il parle de projet, mais quel projet ? Ce ne sera plus la même équipe l’an prochain, de quoi on parle ? Le PSG est mené et il fait sortir C’est une crise d’autoritarisme, car Luis Enrique qui adore qu’on parle de lui et être au centre du truc. Il se trouve qu’il y avait quelqu’un au PSG qui prenait plus la lumière que lui. Là, il reprend la main et c’est tout », fulmine notre confrère, persuadé que Luis Enrique ne sortira pas gagnant de cette décision et des propos qu'il a tenus juste après le match nul (1-1) de Paris contre Rennes.