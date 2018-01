PSG : Cavani retarde encore son retour et zappe l'entrainement

Dans : PSG, Ligue 1.

Edinson Cavani joue les prolongations… en vacances. Attendu mardi, l’attaquant uruguayen avait obtenu, avec plusieurs de ses coéquipiers, un report de la date de reprise à ce mercredi. Absent au rendez-vous, le buteur parisien n’était pas non plus présent ce jeudi. Resté en Amérique du Sud plus longtemps que prévu, l’ancien napolitain est espéré pour ce vendredi selon RMC, mais le club de la capitale n’a aucune garantie à ce sujet.

Un comportement qui n’est pas sans rappeler celui de l’hiver 2015, où il était arrivé avec quatre jours de retard. Sauf que cette fois-ci, le match face à Rennes aura lieu dès dimanche, et en dépit d’une condition physique de premier choix, il serait tout de même risqué pour Unai Emery de titulariser son avant-centre numéro 1 au Roazhon Park avec seulement une ou deux séances dans les jambes en 15 jours. A noter que Javier Pastore, qui était lui excusé pour son absence de jeudi, était également encore absent ce vendredi à l'entrainement.