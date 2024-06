PSG ‍: Luis Enrique exige ces quatre joueurs

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Ambitieux pour son recrutement estival, le Paris Saint-Germain s’est fixé quatre priorités. Le club de la capitale espère renforcer toutes ses lignes avec des cibles choisies par le conseiller sportif Luis Campos et l’entraîneur Luis Enrique.

Contrairement à la plupart des formations de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, lui, ne souffre pas de l’incertitude autour des droits TV. La puissance financière du Qatar place le club francilien dans une situation confortable malgré l’absence de diffuseur pour la saison prochaine. Pendant que d’autres attendent un déblocage de la part de la Ligue de Football Professionnel, le champion de France a donc déjà entamé ses emplettes.

Le PSG cible de jeunes talents

Le gardien russe Matvey Safonov a débarqué en provenance de Krasnodar pour environ 20 millions d’euros. Et ce ne sera sans doute pas la seule recrue parisienne de l’été. En confirmant plus ou moins les rumeurs qui circulent depuis quelques semaines, le compte PSG Inside-Actus affirme que le Paris Saint-Germain s’est fixé quatre priorités pour son recrutement. Pour renforcer sa charnière centrale, secteur qui pourrait enregistrer le départ de Milan Skriniar, poussé vers la sortie, la direction espère toujours la signature du jeune Lillois Leny Yoro (18 ans), qui a pourtant donné sa préférence au Real Madrid.

Quant au milieu de terrain, le média spécialisé confirme le vif intérêt pour le Portugais João Neves (19 ans), dont la clause libératoire à Benfica atteint les 120 millions d’euros, et pour le Rennais Désiré Doué (19 ans). Enfin, en ce qui concerne la succession de Kylian Mbappé, on sait que le Paris Saint-Germain souhaite attirer un ailier gauche droitier. Et la piste prioritaire mène bien au Géorgien Khvicha Kvaratskhelia (23 ans), toujours retenu par Naples. Autant dire que les Parisiens s’attaquent à des cibles difficiles à atteindre et pas forcément expérimentées. Mais en cas de réussite, l’effectif de Luis Enrique gagnerait nettement en qualité.