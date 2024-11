PSG ‍: Luis Enrique et Kolo Muani, c'est de l'acharnement

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Absent des terrains depuis août dernier, Gonçalo Ramos est entré en jeu contre le Bayern Munich (défaite 1-0) mardi en Ligue des Champions. Pour Randal Kolo Muani, laissé sur le banc, ce choix montre bien le peu d’importance accordée par l’entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique.

Avec un état d’esprit irréprochable, Randal Kolo Muani n’est pas du genre à baisser les bras. Mais mardi soir, l’attaquant du Paris Saint-Germain a sans doute pris un gros coup au moral. Le Français n’est même pas entré en jeu contre le Bayern Munich mardi. Pire encore, le coach Luis Enrique a choisi de lancer Gonçalo Ramos à la 72e minute, alors que le Portugais revenait de blessure après trois mois d’absence. Pour Walid Acherchour, ce choix représente une véritable humiliation.

☠️ "Ne pas utiliser Kolo Muani une seule minute alors que Ramos rentre, lui qui n'a pas joué depuis plusieurs mois, c'est une honte. Je ne suis pas fan mais Kolo Muani avait un profil adapté à ce match. Si je suis le joueur, j'ai des pensées sombres."



🗣️ @walidacherchour pic.twitter.com/OwLYfJv5tN — Winamax FC 🔞 (@WinamaxFC) November 27, 2024

« Luis Enrique s'est coupé de son faux numéro 9. Mais moi il y a un choix, au-delà de Safonov sur lequel chacun se fera sa propre opinion parce que son match n'est pas dégueulasse, c'est Kolo Muani, a commenté le chroniqueur du Winamax FC. Je suis désolé, ce n’est pas annexe. Pour moi, le choix de ne pas utiliser Kolo Muani une minute, c'est une honte ! J'ai le droit de penser que Kolo Muani, de par son profil… Quand tu es un immense coach, tu dois t'adapter aux qualités de tes joueurs, de ton effectif et de la forme de tes joueurs. Que Ramos entre pour 20 minutes alors qu'il n'a pas joué depuis le match contre Le Havre… »

« Je ne suis pas un grand fan de Kolo Muani, ce n'est pas Kun Agüero ou ce que tu veux, c'est un joueur qui a d'immenses faiblesses, a reconnu l’observateur. Mais il a un profil qui peut emmerder et étirer certaines défenses, qui peut t'apporter de la profondeur. Et tu fais entrer Ramos sur les 20 dernières minutes. Tu lui exècres dessus ! Tu lui fais caca dessus ! Même en termes de management, je suis désolé, excusez-moi d'être vulgaire, mais à la place de Kolo Muani, je reviens en Allemagne là où je me suis révélé à Francfort, je connais ce type de défense, je veux tout donner… Tu ne lui donnes pas 20 minutes, même à 10 contre 11 ! »

« A sa place, je fais des dingueries ! »

« Moi je l'aurais fait démarrer. Quand tu vois le fantôme de Barcola, que je fais démarrer, il n'y a aucun problème. Mais mets-moi de la course. Fais peur à Upamecano et à Kim. Kim fait un super match, il y a qui dans sa zone ? Mets-moi du danger, mets-moi de la course, adapte-toi à ton équipe, aie le bon management, mets-moi Kolo Muani ! Si je suis à sa place, je fais des dingueries ! Il ne faut pas le faire, mais j'aurais des pensées sombres ! Je travaille tous les jours, bon ou pas bon... Tu es dans un profil type qui correspond à ce match. Je n'ai jamais dit que Kolo Muani devait jouer au PSG. Mais s'il y a un match… Je ne dis pas que ça aurait tout changé, mais essaie d'apporter un truc cohérent », a réclamé Walid Acherchour, particulièrement remonté contre Luis Enrique.