Le PSG impatient de taper le Real de Mbappé

Par Adrien Guyot

A la veille de la première rencontre de Ligue 1 2024/2025 qui verra le PSG se déplacer sur la pelouse du Havre, Luis Enrique était présent en conférence de presse d’avant match. L’occasion pour lui de répondre à une question sur le Real Madrid et surtout sur son ancien joueur, Kylian Mbappé.

C’est le moment que tous les amateurs du Championnat de France attendaient avec beaucoup d’impatience. Ce vendredi 16 août, la Ligue 1 reprend ses droits après trois mois d’attente. Le champion de France sortant, le Paris Saint-Germain, remet son titre en jeu en ouverture sur la pelouse du Havre. Une rencontre à la portée des hommes de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol, qui va être en charge de sa deuxième saison au PSG, n’a pas vu ses dirigeants procéder à d’énormes chamboulements, et cela malgré la perte non négligeable de Kylian Mbappé. Justement, durant sa conférence de presse qui précède le déplacement en Normandie dans les prochaines heures, l’ancien entraîneur du FC Barcelone a été interrogé sur le départ de son ancien attaquant vedette, désormais au Real Madrid et déjà décisif pour sa première rencontre officielle chez les Merengue.

Luis Enrique surpris d’une question au sujet de Mbappé

🎙️ Luis Enrique : « Cette saison sera excitante »



Le coach était en conférence de presse à la veille d'#HACPSG ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 15, 2024

Mbappé officiellement parti, Enrique pensait en avoir terminé avec les questions au sujet de son ancien protégé qui ont déjà pollué l’ambiance entre l’entraîneur et les journalistes français en fin de saison dernière, mais il n’en est rien. Ironiquement, le coach ibérique a rétorqué et en a profité pour envoyer un message à son club du Real Madrid : «Qu’ils sont ennuyeux ces Espagnols… Je ne pensais pas qu’on me parlerait encore de Kylian. Je n’ai aucun problème avec lui, et je lui souhaite d’ailleurs le meilleur à lui ainsi qu’à son frère Ethan. Mais je souhaite aussi que le Real Madrid perde contre nous». Luis Enrique évoque un potentiel futur affrontement entre les deux équipes en Ligue des Champions. Avant d’éventuelles retrouvailles entre Luis Enrique et Mbappé, le club de la capitale doit faire le travail en Ligue 1, et cela dès ce vendredi face au HAC de Didier Digard. Les vacances sont finies, et le PSG doit confirmer son statut d’épouvantail du championnat, avec ou sans Mbappé.