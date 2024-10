PSG ‍: Luis Enrique tenté par une démission

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique est dans la tourmente après la défaite du PSG contre Arsenal en Ligue des Champions à tel point que l'entraîneur espagnol, critiqué pour son choix d'écarter Ousmane Dembélé et pour son interview d'après-match, songerait à démissionner .

En poste depuis un an, Luis Enrique a réalisé un bon travail au Paris Saint-Germain jusqu’à présent en guidant le club de la capitale jusqu’au titre de champion de France et en demi-finale de Ligue des Champions l’an passé. La saison 2024-2025 doit être celle de la confirmation pour le technicien espagnol, lequel a fait des choix audacieux lors du mercato en refusant la signature de star, malgré le départ de Kylian Mbappé. Le PSG va-t-il payer au prix fort les choix de son entraîneur ? La défaite à Arsenal (2-0) fait en tout cas planer des doutes, encore plus après la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé pour raisons disciplinaires.

Luis Enrique qui démissionne en cours de saison ??



Une éventualité !! #PSG — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) October 2, 2024

Ces dernières heures, Luis Enrique est dans la tourmente et l’absence du Français ce mardi à Londres n’est pas la seule raison. L’attitude de l’entraîneur du PSG au micro de Canal + après la rencontre a provoqué une vague d’indignation (lire ici) et sa cote de popularité commence doucement à s’effondrer. De quoi envisager un départ inattendu en cours de saison ? Rien n’est impossible, car à la surprise générale, l’insider Mohamed Toubache-Ter dévoile sur X que la démission de Luis Enrique en cours de saison est une « éventualité » et que cela n'était pas « pas une intuition » de sa part, mais bien une information. Un énorme coup de chaud sur la capitale française, alors que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont donné les pleins pouvoirs à leur entraîneur depuis plusieurs mois.

Luis Enrique prêt à démissionner en pleine saison ?

La question est maintenant de savoir si Luis Enrique est capable de mettre ses menaces à exécution en démissionnant, ce qui ne lui ressemble pas tant que ça. Malgré un caractère bouillant et des punchlines explosives, Luis Enrique n’a jamais agi de la sorte par le passé. Au FC Barcelone, il a quitté le club à la fin de son contrat après plusieurs années en poste tandis que du côté de Rome, son aventure a tourné court (un an) mais son départ s’est fait en accord avec sa direction à la fin de la saison. Enfin, sa dernière expérience en date avant de signer au PSG avec la sélection espagnole a été différente puisque Luis Enrique a été viré deux jours après l’élimination de la Roja en 8es de finale de la Coupe du monde contre le Maroc.

Rien ne dit pour l’instant que Luis Enrique changera ses habitudes en démissionnant en cours de saison avec le PSG mais à priori, la réflexion est en cours dans l’esprit de l’entraîneur espagnol. Ce qui est déjà une sacrée nouvelle à laquelle personne ne s’attendait au lendemain de la défaite à Arsenal.