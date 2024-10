Luis Enrique humilie une journaliste de Canal+, il est en danger

Dans : PSG.

Luis Enrique n'a jamais caché le peu d'estime qu'il avait pour les journalistes. Mais l'entraîneur du PSG est allé beaucoup trop loin après la défaite de son équipe face à Arsenal en étant méprisant avec Margot Dumont.

Dans un récent documentaire qui lui est consacré, Luis Enrique l'a reconnu, il serait prêt à baisser son salaire si en échange il pouvait éviter de répondre aux journalistes. Mais ce n'est pas le cas, et après la piteuse prestation de son équipe mardi soir à l'Emirates, et au lendemain de sa décision de se passer d'Ousmane Dembélé, le technicien espagnol savait qu'il allait devoir répondre à la presse. Mais Luis Enrique a décidé de passer ses nerfs sur Margot Dumont, chargée de l'interroger en direct sur l'antenne de Canal+, le diffuseur de la Ligue des champions. Ancienne footballeuse professionnelle et journaliste très expérimentée, notre consœur a quitté Beinsports cet été pour rejoindre Canal+ et elle n'a pas été agressive du tout avec Luis Enrique au moment d'évoquer ses choix tactiques face aux Gunners. Mais visiblement, cette question était de trop.

En effet, plutôt que de répondre à cette interrogation légitime de la journaliste de Canal+, Luis Enrique a été agressif et humiliant. Après avoir refusé de répondre aux interrogations de Margot Dumont en faisant la moue, le technicien du Paris Saint-Germain a lâché une petite phrase qui pourrait lui valoir quelques soucis : « Je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique, car vous ne la comprendriez pas. » De quoi forcément provoquer un séisme sur les réseaux sociaux, car forcément, à force de prendre tout le monde de haut, surtout après une telle prestation du PSG, Luis Enrique va finir par devenir indéfendable. Et même se mettre en grand danger auprès de sa direction si les résultats ne suivent pas. Tant qu'il gagnait, l'Espagnol pouvait se permettre d'envoyer promener tout le monde, mais là, il est probablement allé trop loin. Un peu plus tard, dans la soirée, Margot Dumont a préféré faire dans la malice en répondant à Luis Enrique sur X : « Dommage j’adore ça moi la tactique 😩 »

Luis Enrique met le PSG dans de sales draps

Journaliste de RMC, Pierre Dorian n'a pas masqué sa désolation devant le comportement lunaire de Luis Enrique face à la journaliste de Canal+ : « Luis Enrique est complètement sonné (itv lunaire et inacceptable avec Margot_Dumont) » Même du côté des supporters du Paris Saint-Germain, on n'a pas du tout apprécié cette séquence, certains étant atterrés de l'attitude de l'entraîneur, tandis que d'autres se faisaient plus caustiques en affirmant que si Luis Enrique n'avait pas répondu à cette question sur sa tactique c'est qu'il ne savait pas lui-même ce qu'il avait fait contre Arsenal.

En attendant, avec un calendrier démentiel en Ligue des champions, plus le déplacement au Vélodrome à la fin du mois d'octobre, Luis Enrique a intérêt à retrouver ses repères et son calme, sinon il se pourrait bien que Nasser Al-Khelaïfi le rappelle brutalement à l'ordre. Présent mardi soir à Londres pour le match contre Arsenal, le président qatari n'est pas apparu serein après la rencontre.