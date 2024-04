PSG ‍: Luis Enrique agressé en direct

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Pointé du doigt par de nombreux suiveurs du Paris Saint-Germain après la défaite face au Barça en quart de finale aller de la Ligue des Champions mercredi (2-3), Luis Enrique s’est encore fait détruire par Christophe Dugarry.

Souvent loué pour ses talents d’entraîneur, le vainqueur de la Ligue des Champions 2015 sur le banc de Barcelone commence à sentir le vent tourner du côté de Paris. Alors que son équipe réalisait une très bonne saison, avec une qualification pour la finale de la Coupe de France et une place de leader incontesté en Ligue 1, le coach espagnol était attendu au tournant contre le Barça mercredi en C1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Luis Enrique n’a pas vraiment répondu au défi tactique lancé par son élève Xavi.

Après s’être trompé sur sa composition de départ (1-0 pour le Barça à la pause), Luis Enrique a réajusté le tir à la mi-temps avec l’entrée de Barcola à la place d’Asensio. Mais la réaction parisienne n’a duré que quelques minutes. Vu qu’après les buts de Dembélé et Vitinha, le PSG s’est fait renverser après l’heure de jeu avec des buts de Raphinha et Christensen. Une défaite qui remet en cause toute la saison du PSG, surtout que Luis Enrique commence à subir une énorme pression. Logique d’après Christophe Dugarry, pour qui l’entraîneur du PSG a complètement raté son match face à son ancien club.

« Je ne comprends pas ce que Luis Enrique a voulu mettre en place »

⚡ La colère de Dugarry contre Luis Enrique : "Il nous a enfumés, il a un boulard démesuré, il dit que l'ADN du Barça c'est lui, et bah retournes-y !" #RMClive pic.twitter.com/Op1fzZsj6s — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 11, 2024

« Contre le Barça, on a vu les limites des dingueries de Luis Enrique. Ce qu’il a préparé n’a servi à rien. Les joueurs ont des responsabilités. Mais l’entraîneur doit annoncer à son équipe des intentions de jeu pour qu’elle soit meilleure. Par exemple, je n’ai toujours pas compris la titularisation d’Asensio, ce que Luis Enrique a voulu faire de ce joueur. Même chose pour Kang-In Lee, qui a certainement des qualités mais qui joue toujours en tricotant. Je ne sais pas à quoi sert ce garçon, qui est une énigme absolue. Je ne comprends pas ce que Luis Enrique a voulu mettre en place. J’avais identifié un point faible du Barça : le côté droit avec Jules Koundé. Pour moi, il fallait cibler ce point. Je m’attendais à voir un pressing sur Koundé. Je n’ai pas compris comment le PSG a voulu jouer. Mais ce n’est pas une surprise avec Luis Enrique. Lui, il nous explique tout le temps qu’il voit mieux que quiconque. Les joueurs ont une énorme responsabilité, mais Luis Enrique nous a enfumés une nouvelle fois, il a un boulard démesuré. Il nous a dit que le Barça c’était lui, et bien retournes-y au Barça ! Il est content du résultat de mercredi, il va pouvoir préparer quelque chose au retour… Si ça fonctionne, on dira que c’est un génie… », a balancé le consultant de RMC, qui se demande comment Luis Enrique va pouvoir faire taire les critiques à Montjuïc la semaine prochaine, alors qu’aucun club français n’a réussi à se qualifier en LDC après avoir perdu son match aller à domicile…