PSG : Luis Campos ou Antero Henrique, le Qatar doit trancher

Par Mehdi Lunay

Le mercato estival se termine dans quelques jours et, malgré les nombreuses recrues arrivées, Luis Campos n'a pas le cœur à sourire. Le Portugais réclame d'autres joueurs et se montre frustré par l'attitude d'Antero Henrique.

Un jeu et des stars retrouvés, des buts en pagaille, un effectif de qualité. L'été du PSG ressemble à un conte de fée avec comme sorciers Christophe Galtier et Luis Campos. Les deux hommes n'ont pas tardé à remettre de l'ordre dans le club parisien. Tout semble idyllique à ceci près que Luis Campos n'est pas enchanté par la situation. Le conseiller sportif du PSG est frustré par cette fin de mercato. Il estime qu'il manque encore plusieurs joueurs dans l'effectif parisien, parmi lesquels un défenseur central ou encore un milieu. Si la piste Milan Skriniar reste compliquée, Fabian Ruiz est tout proche de faire son arrivée dans les prochaines heures. Mais, ce n'est pas pour autant que Campos va retrouver le sourire.

Antero Henrique, poussé dans le précipice par Campos ?

Selon le journal L'équipe, c'est bien un Campos énervé qui arpente le Camp des Loges en ce moment. Le Portugais « s’impatiente » des difficultés parisiennes à boucler le mercato. Mais, le principal fautif de son courroux reste son compatriote Antero Henrique. La situation est tendue entre les deux hommes depuis quelques temps et cela ne semble pas s'arranger du tout au fur et à mesure que la fin du marché estival des transferts se profile pour le Paris Saint-Germain.

Campos est agacé par la manière dont Antero Henrique gère les ventes des indésirables du vestiaire parisien. Au-delà de la lenteur des départs, c'est le comportement d'Henrique qui gêne. Ce dernier se montre trop gourmand pendant les négociations, faisant capoter les opérations. La pression commence à être de plus en plus forte sur les épaules d'Antero Henrique, lequel doit composer avec l'exigence toujours plus grande de son compatriote. L'Equipe indique que l'avenir d'Henrique pourrait être en jeu si la fin de mercato se passait mal. Avec notamment Idrissa Gueye et Leandro Paredes à vendre, les dernières heures du mercato s'annoncent très intenses pour Antero Henrique.