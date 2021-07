PSG : Luis Campos à Paris pour régler le dossier Mbappé ?

Dans : PSG.

Proche du clan Mbappé, et largement impliqué dans la venue de ce dernier au PSG en provenance de l'AS Monaco, Luis Campos dément être en contact avec Paris. Pour l'instant.

C’est un scénario qui a plusieurs fois été évoqué ces dernières semaines pour permettre d’avancer dans le dossier de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, Luis Campos pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain et même remplacer un Leonardo sur la sellette, notamment parce qu’il serait dans le collimateur de Pini Zahavi, celui qui a fait venir Neymar au PSG. Dans le même temps, celui qui a été directeur sportif de Monaco et plus récemment de Lille est également annoncé comme proche du Real Madrid, et également pour des raisons identiques. Il est vrai que Campos a l’oreille de la famille Mbappé et du côté de Doha on le sait. De quoi étayer cette thèse d’un rapprochement entre le Portugais et Paris.

Pour en savoir plus sur ses intentions, France-Football a directement contacté Luis Campos et l’a interrogé sur sa vision du dossier Kylian Mbappé. « Je suis peut-être dur dans les affaires, mais je ne suis pas un menteur. Je vous assure n'avoir parlé avec personne au PSG. J'ai mon cabinet de consulting à Monaco. Pour l'instant, je suis concentré sur ça et je n'ai rien accepté d'autre. Mais j'écoute tout le monde. Je suis libre à 100 %. C'est vrai que je connais très bien la famille Mbappé depuis que Kylian a 14 ans. On nourrit une grande amitié, mais c'est tout. Quant au Real Madrid, j'y ai passé trois superbes années et j'ai gardé de très bonnes relations avec le président et la direction. Mais, pour le moment, je peux vous assurer qu'il n'y a rien avec personne », a expliqué Luis Campos, qui préfère ne pas montrer son jeu à cet instant du mercato. Mais il est clair que le Paris Saint-Germain va devoir composer avec lui pour tenter de trouver un terrain d’entente avec Kylian Mbappé.