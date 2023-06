Fan de l'OM, un champion du monde arrive au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Toujours sans entraîneur, le Paris Saint-Germain pourrait rapidement annoncer la signature de Lucas Hernandez, le défenseur français du Bayern Munich. Un renfort qui ne fait pas que des heureux au Parc des Princes.

Faute d’avoir officialisé Luis Enrique au poste d’entraîneur, le mercato parisien est à l’arrêt. Mais, il n’empêche que Luis Campos avance toujours pour renforcer le PSG, et si 2022 avait été placé sous le signe de la révolution, 2023 devrait voir une révolution française. Le club de la capitale veut en effet sortir de sa logique 100% internationale, et c’est dans ce cadre que Lucas Hernandez sera probablement la toute première signature des champions de France lors de ce marché 2023 des transferts. Un mercato qui s'annonce déjà palpitant compte tenu de la pression mise par Kylian Mbappé.

Lucas Hernandez ne veut signer qu'au PSG

Agé de 27 ans, le défenseur international tricolore du Bayern Munich a encore une année de contrat et il a convaincu les dirigeants allemands que s’il ne le laissait pas rejoindre le Paris Saint-Germain cet été, alors il n’aurait aucun scrupule à partir libre en 2024. Même si les champions d’Allemagne ont tenté de le faire changer d’avis, ils ont compris que cela était vain, et les négociations ont donc été entamés avec le PSG. Selon Loïc Tanzi, pour vendre son défenseur, le Bayern Munich réclame près de 40 millions d’euros à Nasser Al-Khelaifi. Un montant qui n’a pas fait reculer le président parisien. Lucas Hernandez, qui avait reçu d’autres offres venues de grosses écuries européennes, pas effrayées par sa grave blessure au genou au tout début du Mondial, lors de France-Australie, a fait le forcing pour aller à Paris. Et cela a étonné les supporters parisiens.

Sur les réseaux sociaux, dès que l’annonce de l’imminence de la signature de Lucas Hernandez a été dévoilée, des dossiers sont ressortis afin de rappeler que le défenseur, né à Marseille, était supporter de l’OM. Et cela a rapidement énervé quelques supporters parisiens, furieux avant même que la signature du champion du monde 2018 soit officialisée. Premier à dégainer, le célèbre Sabri qui s'offusque que le PSG veuille absolument Lucas Hernandez : « Le mec ça fait 4 ans qu’il veut venir chez nous et on va le prendre quand il se blesse régulièrement. C'est un joueur qui nous a chambré, vanné, mais surtout un supporter de Marseille et il ne s’en cache pas lors de nos défaites. Comment il va faire pour être à 100% chez nous, donc sincèrement ce choix-là, je le comprends archi pas. »

— Sabri #ParisienOuRien (@Sabripsgourien) June 23, 2023

Cependant, d’autres habitués du Parc des Princes rappellent que le joueur du Bayern Munich n’est pas n’importe quoi et qu’il est souvent considéré comme l’un des défenseurs les plus durs à passer en 1 contre 1. C’est ce joueur que Paris va rapidement s’offrir afin de muscler un secteur qui a parfois été dépassé la saison passée. Ce n'est pas le club allemand qui dira le contraire, les attaquants bavarois s'étant faits plaisir lors du huitième de finale de Ligue des champions face au PSG. A Lucas Hernandez, qui ne sera pas le seul défenseur à rejoindre la capitale cet été, Milan Skriniar étant, lui aussi, attendu dès les premiers jours du mois de juillet.