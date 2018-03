PSG : Lucas conseille à Neymar de zapper le PSG

Dans : PSG, Premier League.

Transféré à Tottenham cet hiver, Lucas reste très attentif à l’actualité du Paris Saint-Germain. Et bien évidemment, l’attaquant brésilien est très triste de la blessure de Neymar, son ami.

Interrogé à ce sujet sur SFR Sport, l’ancien joueur du PSG a affirmé que l’ancien attaquant du FC Barcelone allait « revenir plus fort » lorsqu’il sera totalement de retour. « Se soigner au Brésil, je pense que c'est la meilleure décision. Il n'y a que lui qui peut décider. Il doit penser à la Coupe du Monde… Il veut arriver à 100% pour la Coupe du monde. Je suis passé par ça aussi. Ce n'était pas la même blessure. C'était à l'adducteur. J'ai décidé de me faire opérer, et quand je suis revenu sans douleur. C'était la meilleure décision. Je pense que pour lui, ce sera la même chose, il reviendra plus fort » a expliqué Lucas, qui espère sans doute que le PSG fera l’exploit face au Real Madrid dans deux jours en Ligue des Champions, mais que son compatriote ne prendra aucun risque afin d'être en forme à la Coupe du monde.