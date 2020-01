PSG : Llorente pour remplacer Cavani, Paris tente le coup !

Dans : PSG.

Pour remplacer Edinson Cavani, si ce dernier quitte le PSG lors de cette fin de mercato, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi pensent à Fernando Llorente, l'expérimenté attaquant de Naples.

Edinson Cavani n’est pas encore parti du Paris Saint-Germain, mais du côté des dirigeants parisiens on travaille déjà sur un possible renfort offensif de dernière minute. Car Thomas Tuchel et Leonardo sont sur la même longueur d’onde concernant l’attaquant uruguayen, s’il part alors le PSG devra recruter un joueur supplémentaire dans ce secteur. Mais le dossier ne se débloquera que si l’Atlético Madrid accepte enfin de remonter son offre à près des 20ME pour Edinson Cavani, les Colchoneros ayant voulu jouer au plus malin avec Nasser Al-Khelaifi en proposant d’abord un prêt, puis 10ME et 15ME désormais. En attendant, le Paris Saint-Germain a étudié plusieurs pistes pour un joueur offensif qui viendrait rejoindre Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Angel di Maria.

Et ce mercredi, Le Parisien affirme que Leonardo penche pour un attaquant évoluant dans un championnat qu’il connait bien, la Serie A, puisqu’il s’agit de Fernando Llorente, l’attaquant de 34 ans de Naples. Arrivé libre au Napoli l’été dernier en provenance de Tottenham, l’attaquant espagnol est lié jusqu’en 2021 avec le club entraîné par Carlo Ancelotti où il n’est qu’un remplaçant de luxe. Un rôle qu’il pourrait également endosser au Paris Saint-Germain. Mais avant d’éventuellement rejoindre le PSG, Fernando Llorente va devoir attendre que le cas Edinson Cavani soit réglé. Et pour cela il reste désormais trois jours, ce qui ne sera pas de trop tant les négociations semblent compliquées entre le Paris SG et l'Atlético Madrid. A priori avec Naples, cela sera plus facile concernant Fernando Llorente, même si tout devra se faire dans l'urgence.