PSG : Lionel Messi, sa revanche pourrait être terrible

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Du côté du FC Barcelone, on a remis un coup de projecteur sur le dossier Lionel Messi. Pour corriger l'image donnée en 2021, le Barça souhaite faire revenir la star argentine du PSG.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2023, avec une option pour une année supplémentaire dont on ne connaît pas la nature, Lionel Messi fait son retour dans l’actualité barcelonaise depuis quelques jours. Alors que son club fait un mercato très ambitieux, malgré des finances exsangues, Joan Laporta a subitement décidé de réécrire l’histoire du club qu’il dirige. Conscient qu’en claquant la porte au nez de la Pulga l’an dernier, alors que ce dernier espérait prolonger, Barcelone avait eu un comportement indigne de ce que le septuple Ballon d’Or lui avait apporté, le président du Barça a donc annoncé qu’il voulait faire revenir Leo Messi. Bien évidemment un transfert dès cet été est impossible à envisager, le PSG n’ayant pas l’intention de vendre sa star, mais l’été prochain, Joan Laporta, rapidement soutenu par Xavi, a reconnu qu’il serait favorable à ce retour. Une affaire qui fait évidemment grand bruit, jusqu’à Paris.

Lionel Messi du PSG au Barça, un rêve catalan

Chaque jour qui passe, les médias espagnols évoquent ce futur feuilleton Lionel Messi, et tous sont unanimes pour dire que dans un an, lorsqu'il sera à priori libre, le FC Barcelone n'aura aucun mal à faire revenir le joueur de 35 ans. Et pas pour un rôle honorifique d'ambassadeur, mais bel et bien comme joueur.« L'objectif, une fois les relations renouées avec Leo Messi, serait de lui proposer un retour au club et, en ce sens, il n'est pas exclu qu'il puisse le faire en tant que joueur, car c'est sur le terrain que Messi s'exprime. Dans tous les cas, la décision sur son hypothétique retour au Camp Nou en tant que footballeur serait entre les mains de l'entraîneur de l'équipe, Xavi », prévient le quotidien sportif barcelonais.

De son côté, Marca valide aussi ce retour de Lionel Messi comme joueur. « Jusqu'à présent, cette question avait toujours été évoquée comme un possible retour de l'Argentin une fois à la retraite. Joan Laporta, lui-même, a admis qu'il se sentait redevable au numéro 10. Désormais, du côté du Barça la porte n'est pas fermée à un éventuel retour de La Pulga toujours en activité », annonce Ramiro Aldunate dans le média sportif. Sur le papier, le come-back de Lionel Messi au Barça colle avec le désir des Blaugrana de faire sécher les larmes versées par l'Argentin quand il y a un an il avait annoncé son départ de Barcelone, faut d'avoir eu une offre de prolongation. Cependant, dans ce feuilleton, on oublie très vite le PSG et Lionel Messi.

Pour réussir à faire revenir Leo Messi, le FC Barcelone n'a aucun autre choix que d'attendre de savoir si l'option pour une année supplémentaire prévue par le Paris Saint-Germain dans le contrat signé en 2021 sera levée. Car ces dernières semaines, et malgré une première saison très moyenne du joueur argentin, Doha veut le prolonger, conscient de l'énorme impact marketing de l'ancien Barcelonais. Et surtout, comme l'avoue Marca, il faut aussi savoir si Lionel Messi veut vraiment faire un come-back dans un club qui l'a fermement viré l'an dernier, ce qu'il n'a pas oublié. Si le Barça et Joan Laporta veulent effacer tout cela, les médias sportifs espagnols redoutent que le joueur de 35 ans ait la rancune tenace et quitte l'Europe à la fin de son contrat plutôt que de s'offrir une dernière danse sur les Ramblas.