PSG : Lionel Messi plante un couteau dans le dos de Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Lionel Messi s'est engagé pour deux ans avec le Paris Saint-Germain, mais le sextuple Ballon d'Or ne cache pas que cela n'a pas été de gaieté de coeur, la Pulga ne pensant qu'au FC Barcelone.

Quotidien sportif proche du FC Barcelone, et souvent très critique contre le Paris Saint-Germain, Sport se frotte les mains ce lundi puisque le média a eu l’occasion de réaliser une très longue interview de Lionel Messi, trois mois après l’incroyable départ de la star argentine du Barça pour rejoindre libre le PSG. Ce transfert est resté en travers de la gorge des supporters barcelonais et de nombreux journalistes locaux, lesquels estiment qu’avec le Qatar, le Paris SG bénéficie d’un « dopage économique » qui doit être dénoncé. Alors, l’occasion était belle pour Sport de faire dire et répéter à Le Messi que le FC Barcelone était évidemment son club de cœur et qu’il était déterminé à revenir un jour en Catalogne, histoire de faire comprendre que sa présence en Ligue 1 sous le maillot parisien n’était juste qu’un épisode éphémère uniquement provoqué par la gestion désastreuse sur le plan comptable du Barça. Et forcément, cela a fonctionné.

Répondant aux journalistes de Sports, Lionel Messi a expliqué qu’effectivement il était prêt à tout l’été dernier pour rester au sein du club qui l’a révélé à la face du monde et que c'est l'impossibilité de trouver une solution avec Joan Laporta qui l'avait poussé à signer au PSG. « La vérité est que, comme je l'ai expliqué en partant, j'ai fait tout mon possible pour rester, à aucun moment on ne m'a demandé de jouer gratuitement. On m'a demandé de réduire mon salaire de cinquante pour cent et je l'ai fait sans aucun problème. Nous étions en mesure d'aider davantage le club. Le désir et le désir de ma famille et moi était de rester à Barcelone (...) Après le PSG, ce qui est presque certain c'est que nous reviendrons vivre à Barcelone et que notre vie y sera. C'est ce que ma femme veut et c’est ce que je veux aussi », explique le sextuple Ballon d’Or, qui a toutefois précisé qu’il ne reviendra pas pour jouer avec le Barça, mais plutôt occuper un rôle de directeur technique. Même si tout cela peut passer pour une petite provocation à l’encontre du Paris Saint-Germain, Lionel Messi admet cependant se sentir bien dans la capitale française et prendre du plaisir à jouer avec ses coéquipiers du PSG. De quoi rassurer un peu Leonardo, qui accuse la presse espagnole de vouloir nuire aux intérêts parisiens.