PSG : Lionel Messi, il a vraiment de la chance d'être à Paris

Par Guillaume Conte

Auteur de quelques fulgurances depuis son arrivée au Paris SG, Lionel Messi ne fait pourtant plus se lever les foules par ses accélérations ou ses séries de dribble.

Même ses passes lumineuses et verticales ont du mal à trouver preneur depuis qu’il a posé ses valises au Paris SG. Il ne faut pas oublier que le prodige argentin doit digérer le premier gros changement de sa carrière, et que, déjà lors de ses deux dernières saisons au Barça, il ne courrait plus aux quatre coins du terrain. Mais le sextuple Ballon d’Or n’a pour le moment pas les jambes pour retrouver son meilleur niveau, et cela commence à se voir quand cela provoque des scènes où il revient en marchant pendant que les adverses attaquent et marquent des buts, comme ce fut le cas face à Manchester City. Des scènes qui marquent tout de même les esprits, avoue Nicolas Anelka. L’ancien attaquant du PSG est revenu pour RMC sur les débuts de Lionel Messi, et estime qu’on lui pardonne tout de même beaucoup, ce qui ne serait pas le cas dans d’autres clubs.

Messi ou pas, les tabloïds l'allumeraient

« Ça suffit les excuses comme 'il vient d’arriver', ‘l’adaptation…' Je ne pense pas que ce soit une erreur de l’avoir recruté. Il faut encore attendre. Il n’est pas encore arrivé à son niveau. Est-ce à cause des blessures ? Je ne sais pas. Est-ce parce que c’est un nouveau club, des nouveaux coéquipiers ? Je ne sais pas non plus. Mais on est en droit de demander plus. Et les supporters aussi. On savait que Messi ne courrait pas beaucoup. Il n’y a pas de surprise. Il a besoin qu’on joue avec lui, qu’on s’appuie sur lui, qu’il fasse un peu le jeu mais le problème est qu’il n’est plus à Barcelone. Il y a des joueurs de haut niveau qui ont besoin d’aller vite comme Mbappé. Neymar a aussi besoin de la balle pour faire la différence. Ils doivent partager le butin à trois. Avant il était presque la star incontestable de Barcelone. A lui de s’adapter. Je n’ose même pas imaginer si Messi était en Angleterre avec ce genre de 'body language' ce qui se passerait dans la presse… Il y a beaucoup de courses à haute intensité. Ça ne passerait pas en Angleterre. Les coachs n’accepteraient pas », a souligné l’ancien attaquant d’Arsenal, persuadé que Lionel Messi se ferait secouer sur et en dehors du terrain s’il avait choisi d’évoluer en Premier League.