PSG : Lionel Messi de retour au Barça, il en rêve encore plus

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Leo Messi a rejoint le PSG à l'été 2021 en provenance du FC Barcelone. Une arrivée dont se vante toujours Nasser Al-Khelaïfi. Mais le héros de France-Argentine fait toujours saliver le Barça.

Le PSG frappait un coup historique sur le marché des transferts à l'été 2021 en recrutant Leo Messi. Le septuple Ballon d'Or n'avait pas réussi à trouver un accord pour prolonger son contrat au Barça. L'offre et le projet du PSG l'ont vite convaincu. Malgré une première saison difficile sur le plan de l'adaptation, Leo Messi régale depuis le début de cette nouvelle saison sous le maillot du club de la capitale. L'arrivée de Messi à Paris a permis au PSG de se renforcer sportivement mais aussi de faire un coup marketing incroyable. De quoi forcément frustrer du côté du Barça, qui aurait aimé prolonger son crack mais surtout ne pas le voir partir dans un club concurrent et avec qui les tensions sont nombreuses depuis le transfert de Neymar en 2017.

Messi et le Barça, Xavi ne perd pas espoir

🚨 RECORD ! Lionel Messi devient aujourd’hui le premier joueur de l’Histoire à marquer à chaque étape d’une Coupe du monde ! 🐐🇦🇷



✅ Phase de groupe

✅ Huitièmes de finale

✅ Quarts de finale

✅ Demi-finales

✅ Finale pic.twitter.com/mrBFyHScaQ — Actu Foot (@ActuFoot_) December 18, 2022

Pouvoir bénéficier de Messi, Nasser Al-Khelaïfi en profite au maximum et aimerait que l'Argentin prolonge au PSG à l'issue de la saison. A Barcelone, on sait qu'un retour de Leo Messi pourrait rebooster le projet du club, surtout que les Blaugrana ne gagnent plus rien depuis le départ de la Pulga. En interne, Xavi pousserait donc pour un retour, conscient de l'importance de Messi dans un groupe. Selon les informations d'El Nacional, bien que la relation entre Messi et Laporta soit rompue au Barça, le club catalan est toujours à l'affût dans le dossier de l'Argentin, pensant qu'il pourrait à nouveau porter le Barça avant de raccrocher les crampons. Un mouvement n'est donc pas à exclure, même si Leo Messi verrait d'un bon oeil une prolongation au PSG, conscient que ses chances de succès sont plus élevées qu'au Barça. Après la Coupe du monde, Leo Messi fera le point. Et pour le moment, avantage PSG, au grand dam des fans du Barça... et de Xavi.