PSG : Les supporters l'adorent, il claque subitement la porte !

Par Corentin Facy

Entraîneur des U19 du PSG depuis deux ans, Zoumana Camara envisage sérieusement de quitter la capitale cet été.

En fin de contrat, Zoumana Camara n’a toujours pas reçu de prolongation de contrat de la part du Paris Saint-Germain. Dès lors, l’avenir pourrait s’écrire loin de la capitale française pour l’ancien défenseur du club parisien. Dans son édition du jour, le journal L’Equipe fait le point sur la situation de l’actuel entraîneur des U19 du PSG, très apprécié des supporters. Le quotidien national explique qu’en interne au sein du club champion de France, on affirme que l’on veut garder Zoumana Camara et que des discussions sont en cours pour le prolonger.

Sauf que pour l’heure, le technicien de 44 ans n’a toujours pas reçu de proposition officielle. Il n’est de toute façon pas certain que Camara accepterait de prolonger en tant qu’entraîneur des U19. En effet, le média affirme que « Papus » aspire à entraîner plus haut. Un départ dans un club de Ligue 2 est à l’étude pour Zoumana Camara, qui intéresse Sochaux, déjà intéressé par le passé et qui pourrait revenir prochainement à la charge.

Zoumana Camara veut entraîner plus haut

Du côté du Paris Saint-Germain, ces dernières semaines, le directeur du centre de formation Luca Cattani a rencontré plusieurs entraîneurs… pour préparer le départ de Camara ? Au club, on assure que non et que les rendez-vous qui ont eu lieu visaient surtout à compléter les staffs en place et pas à recruter des numéros un pour les équipes de jeunes. Quoi qu’il en soit, l’avenir de l’ancien défenseur de l’AS Saint-Etienne a de plus en plus de chances de s’écrire loin de la capitale française. Un nouveau coup dur pour les supporters, lesquels ont déjà de plus en plus de mal à s’identifier à leur club et qui pourraient perdre un entraîneur attaché au PSG.