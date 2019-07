PSG : Les rageux anti-Neymar, Pierre Ménès en a sa claque

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Pas remis à 100 % physiquement après sa blessure contractée à la cheville avant la Copa America, Neymar n’a pas disputé le match amical du PSG ce mardi face au Sydney FC. Suspendu pour le Trophée des Champions contre Rennes samedi, l’international brésilien travaille néanmoins très fort à l’entraînement pour revenir à son meilleur niveau, au côté de l’autre blessé du moment, Presnel Kimpembe. Et sur les réseaux sociaux, c’est un Neymar visiblement bien dans ses baskets et plutôt heureux que l’on peut apercevoir. Le début de l’opération reconquête ?

Il est évidemment trop tôt pour le dire. D’autant que certains ont la rancune tenace à Paris, notamment les supporters lui reprochant de ne jamais avoir performé dans la capitale. Une hérésie selon Pierre Ménès, qui a rappelé les gros matchs de Neymar depuis son arrivée en France, aussi bien en Ligue 1 et que lors des affiches décisives de Ligue des Champions (Liverpool, Naples). « Il faudra aussi se rappeler de son niveau quand il est sur le terrain. Loin au-dessus des autres. Va-t-il traîner des pieds au PSG ? Je ne pense pas surtout qu’il aime trop le foot » a-t-il confié avant d’être relancé sur ses performances dans les gros matchs. « Liverpool ? Naples ? Belgrade ? Pas transcendant contre Lyon ? Un but 3 passes décisives. T’es sérieux ? » s’est agacé le consultant de Canal Plus, pour qui il faut arrêter de tirer à tout-va sur Neymar. En attendant de connaître l’épilogue du feuilleton le concernant au mercato…