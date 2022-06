PSG : Les Lakers changent tout en NBA, ça inspire Mbappé...

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé a profité de ses vacances pour se rendre à la grande soirée de la Draft NBA jeudi soir aux Etats-Unis.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la présence de Kylian Mbappé à la soirée de la Draft NBA n’est pas passée inaperçue. Et pour cause, l’attaquant du PSG était au Barclays Center de New York et a profité de sa présence pour donner plusieurs interviews aux médias américains présents sur place et qui se sont arrachés les mots de Kylian Mbappé, une superstar jusqu’aux Etats-Unis, où son nom et sa brillante carrière sont connus de tous. Le champion du monde 2018, qui a ainsi eu l’occasion de mesurer son immense cote de popularité aux Etats-Unis, s’est exprimé sur le basket, l’une de ses grandes passions en dehors du football.

Mbappé, grand fan de LeBron James

« Mon équipe de NBA, c’est les Lakers. Je pense qu’ils vont changer beaucoup de choses. Je crois qu’ils ont changé de coach et de manager. J’espère qu’ils décrocheront la bague l’année prochaine » a lancé Kylian Mbappé, grand fan de LeBron James, qu'il connait très bien et avec qui il s'est associé au niveau business. Difficile de ne pas faire le parallèle avec le PSG, qui va lui aussi changer beaucoup de choses cet été, et ambitionne de soulever enfin le titre européen en fin de saison.

Il a ensuite endossé le rôle du grand frère en conseillant les jeunes joueurs choisis pour la première fois dans une franchise de NBA. « Tout d’abord, ils doivent profiter du moment. Comme je le disais, ça n’arrive qu’une fois dans la vie mais c’est seulement le début de quelque chose de grand. Ils doivent travailler, ils savent que c’est dur en NBA mais je suis confiant parce que s’ils sont là, c’est parce qu’ils ont beaucoup de talent » a-t-il indiqué. Et quant à savoir quel poste il occuperait dans une équipe de basket, Kylian Mbappé préfère en rire et avoue que sa meilleure position est sans doute… dans les tribunes. « Je ne sais pas parce que je ne suis pas si bon au basket. Je suis meilleur dans les gradins à regarder les matchs et profiter du moment » s’est amusé Kylian Mbappé, dont ce déplacement aux Etats-Unis lui a en tout cas permis de soigner son image à l’international ainsi que de constater sa très grosse cote de popularité en dehors de l’Europe.