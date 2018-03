PSG : Les joueurs ont lâché Emery, le constat cinglant de Lizarazu

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Les observateurs sont unanimes après la défaite du PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid mardi soir (1-2).

Le manque d’agressivité et de révolte des joueurs d’Unai Emery est notamment pointé du doigt. Consultant pour RTL, Bixente Lizarazu évoque une attitude inquiétante de « joueurs qui lâchaient » sur la pelouse du Parc des Princes.

« Cela a été trop timide. Il y a des joueurs qui étaient en dedans, pas au niveau d’un match de Ligue des champions. Dans l’attitude, j’ai vu des joueurs qui lâchaient. Je n’ai pas vu les signes d’une équipe mentalement forte. Il était possible de compenser l’absence du talent individuel de Neymar en jouant en équipe et là, individuellement, j’ai vu trop de joueurs à un niveau qui n’est pas le leur habituellement. Je n’ai pas vu la réaction qu’il fallait, je n’ai pas vu l’agressivité qu’il fallait » a lâché celui qui commente les matchs de l’Equipe de France sur TF1, avant de poursuivre.

Le championnat français, trop faible pour le PSG ?

« Depuis longtemps on voit ce PSG très dominateur et dans la facilité dans le championnat de France, qui pratique un beau football, mais dès qu’il bute sur un adversaire solide, le moindre petit obstacle, il baisse les yeux. C’est un problème. Je pense que cette équipe mentalement, elle est fragile » a expliqué le consultant, déçu par la prestation des joueurs parisiens. Il faudra se relever de cette grosse déception, et cela risque de prendre du temps…