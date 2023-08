PSG ‍: Les enfants malades, la réponse honteuse de Messi

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Mécontent de son passage au Paris Saint-Germain, Lionel Messi n’a pas laissé une très belle image dans la capitale. Le milieu offensif de l’Inter Miami s’est distingué avec un comportement honteux.

A chaque sortie médiatique ou presque, Lionel Messi ne rate pas l’occasion de tacler le Paris Saint-Germain. L’ancien joueur du FC Barcelone n’a pas aimé les conditions de son départ, ni ses deux saisons passées au club francilien. A croire que l’Argentin en attendait davantage, lui qui n’a pas non plus été irréprochable. Lionel Messi a souvent déçu dans ses performances. Quant à la partie extra-sportive, le journaliste Thibaud Vézirian raconte une anecdote peu flatteuse pour le milieu offensif de l’Inter Miami.

🚨 Révélations TF - Selon notre consultant @ThibaudVezirian, lors de son passage au #PSG "#Messi a été convié à aller voir des enfants à l'hopital, ce qu'il a refusé, prétextant que ce n’était pas dans son contrat et qu’il faisait déjà beaucoup en Argentine…"… — TeamFootball (@TeamFootballFr) August 24, 2023

« Certains attaquent souvent l’homme avant le footballeur. Je déteste ça. D’autant qu’au PSG, il y a beaucoup de bons mecs, a commencé le spécialiste de Team Football. Prenez Mbappé, Neymar ou Verratti, ils n’ont pas besoin de la Fondation PSG pour aller rendre visite aux enfants malades dans des hôpitaux. Ils n’en font aucune pub, viennent les mains pleines de cadeaux et ont eu régulièrement de magnifiques attentions. En revanche, Léo Messi, ses deux années à Paris, invisible ! Ou presque. »

L'incroyable refus de Messi

« Ce sont des professionnels de santé qui m’en ont parlé, assez choqués. Des joueurs du PSG leur avaient raconté ça. Léo Messi avait été convié à venir avec eux voir des enfants, l’Argentin a refusé, prétextant que ce n’était pas dans son contrat et qu’il faisait déjà beaucoup en Argentine… Ok ! Pourquoi pas. Il doit déjà faire énormément pour les petits Argentins et beaucoup de beaux gestes en dehors des caméras. Car on ne sait pas tout et on ne voit pas tout. Mais ce qu’il a fait à Paris, ça manque de classe. Oui, il est sursollicité, sa vie est comme ça, mais là, non, ça dépasse l’entendement », a critiqué Thibaud Vézirian.