PSG : Leonardo s’agace pour Mbappé, Zidane joue la provocation

Agacé par les commentaires sur l’avenir de Kylian Mbappé, Leonardo a demandé au Real Madrid, et plus particulièrement à Zinédine Zidane, de ne plus évoquer le sujet. Mais la consigne n’est pas du tout respectée.

Lorsque le sujet Kylian Mbappé est lancé pendant ses conférences de presse, Zinédine Zidane ne l’esquive pas. L’entraîneur du Real Madrid assume son intérêt pour l’attaquant du Paris Saint-Germain et son envie de le recruter. « Pour le moment, c'est un joueur du PSG. Et nous verrons dans le futur ce qui se passera, confiait récemment le technicien français. Je sais aussi qu'il a souvent dit que son rêve était de jouer, un jour, pour le Real Madrid. » Dans la foulée, c’est un Mbappé méconnaissable qui a affronté Bruges (1-0) mercredi en Ligue des Champions.

L’international tricolore était-il perturbé par la déclaration de son compatriote. En tout cas, Leonardo semblait croire à cette hypothèse. « Honnêtement, ça agace un peu et ça dérange, a réagi le directeur sportif du PSG. Ce n'est pas le moment de parler de ça, il a un contrat de deux et demi avec nous. Parler de volonté et de rêve, c'est le moment d'arrêter... Kylian est un joueur très important pour nous. C'est le meilleur jeune joueur français. Il est champion du monde et un des meilleurs joueurs du monde. Ce n'est pas le moment de le déstabiliser. »

Zidane remet Leonardo à sa place

Mais de son côté, Zidane ne souhaite pas calmer le jeu. Au contraire ! « J'ai simplement dit que le joueur le disait lui-même, son rêve est de pouvoir mettre un jour ce maillot blanc de Madrid. C'est tout ce que j'ai dit. Je le redis encore aujourd'hui et je le redirai tous les jours, a insisté le coach madrilène. Je n'ai pas de commentaire à faire sur la réaction de Leonardo. Il dit ce qu'il veut, il est dans son droit de dire ce qu'il veut quand on lui pose une question. C'est ce que je fais aujourd'hui en répondant clairement. » Le Real-PSG prévu le 26 novembre s’annonce intéressant…