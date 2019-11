PSG : L’énorme punchline de Leonardo sur Mbappé

Dans : PSG.

Leonardo a passé un petit savon à Michel Platini et Zinedine Zidane, rien que ça, dans l’après-match face à Bruges.

L’ancien président de l’UEFA a parlé en mal du PSG et du Qatar, dans un retour médiatique que le directeur sportif parisien n’a pas apprécié. Mais le Brésilien a aussi évoqué l’opération séduction lancée par le Real Madrid et même Zidane, ce qu’il n’a pas apprécié. Le dirigeant du PSG en a donc profité pour expliquer qu’il avait aussi des ambitions pour Kylian Mbappé, comme celle de lui faire signer une prolongation de contrat.



« C'est une possibilité, il a 20 ans. Le PSG nourrit beaucoup d'ambition pour le futur et, lui, doit être un acteur central de tout ça », a livré Leonardo, avant de répondre à une question plus précise sur l’intérêt du Real Madrid ou d’autres clubs pour s’offrir le champion du monde. Et dans un grand sourire, Léo a lâché un : « Mbappé ? Tout le monde veut, personne ne peut ! ». Une manière de résumer que le numéro 7 du PSG fait envie à tout le monde, mais que financièrement, son achat est quasiment impossible à l’heure actuelle. Le message est passé, et la petite phrase lâchée par le DS parisien risque d’être beaucoup réutilisée à toutes les sauces dans les prochaines semaines tant le Brésilien a l’art de la formule qui fait mouche.