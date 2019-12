PSG : Leonardo rêve de ce transfert XXL pour Noël

Dans : PSG.

Malgré les renforts de Gueye et Herrera l’été dernier, il semble acquis que le Paris Saint-Germain tentera de recruter un milieu défensif supplémentaire lors du mercato hivernal.

Ces derniers jours, le nom d’Allan revient comme un serpent de mer dans l’actualité parisienne en raison de la crise à Naples. Mais à en croire les informations récoltées par RMC Sport, ce n’est pas le Brésilien qui constitue la priorité du Paris Saint-Germain dans ce secteur de jeu. En effet, la radio rapporte que l’objectif n°1 de Leonardo à ce poste n’est autre que Sandro Tonali, la pépite de 19 ans qui éclabousse de son talent la Série A sous les couleurs du promu de Brescia.

Pisté par de nombreux cadors européens, Sandro Tonali, dont le profil est semblable à celui d’un certain Andrea Pirlo selon de nombreux spécialistes du football transalpin, n’a pas encore fait l’objet d’une offre ferme et officielle de la part du Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale française veut encore superviser durant quelques semaines le joueur avant de passer à l’action. Mais en interne, il fait peu de doutes que le PSG tentera de recruter Sandro Tonali lors du mercato hivernal, lequel ouvrira ses portes début janvier. Si l’opération venait à se conclure, il est certain que ce deal rappellerait celui d’un certain Marco Verratti, qui avait quitté Pescara pour le Paris Saint-Germain à seulement 19 ans.