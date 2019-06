PSG : Leonardo n’est pas fan, Tuchel peut se sentir menacé

Dans : PSG, Ligue 1.

Débarrassé d’Antero Henrique, Thomas Tuchel était sûrement ravi après le licenciement du Portugais.

Ce n’est un secret pour personne, l’entraîneur du Paris Saint-Germain ne s’entendait que rarement avec son ancien directeur sportif. Reste à savoir si la collaboration avec Leonardo se passera mieux. Rien n’est moins sûr selon Dave Appadoo. En effet, le journaliste rappelle que le dirigeant brésilien privilégie les coachs à la philosophie italienne. Tout le contraire par rapport à Tuchel qui, selon lui, n’aura pas le droit à l’erreur la saison prochaine.

« Tuchel va être sur le qui-vive, un peu comme les gardiens du PSG la saison dernière, qui jouaient leur peau à chaque match. Il sait qu’à la moindre tempête, sa tête peut sauter. On sait comment Leonardo fonctionne dans un club, il veut tout contrôler. Et puis il y a le profil de l’entraîneur », a commenté notre confrère sur la chaîne L’Equipe, avant de rappeler le choix du dirigeant en décembre 2011.

La menace Allegri ?

« Il avait choisi Ancelotti pour remplacer Kombouaré, il aime Allegri, il aime ces entraîneurs avec une assise et un équilibre, a-t-il décrit. Tuchel, c’est plus un entraîneur d’audace. Cela ne correspond pas à la philosophie de Leonardo, qui est très Italien dans sa vision du foot. Pour toutes ces raisons, je me dis que cette histoire ne sent pas bon. » De toute façon, le technicien allemand était déjà sous pression après son seul titre décroché en Ligue 1.