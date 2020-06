PSG : Leonardo le roi des combines, le mercato sera malin

Dans : PSG.

Le PSG va devoir recruter sans faire de folies à différents postes. Pas de souci, Leonardo sait déjà les bons plans à utiliser.

La saison 2019-2020 n’étant pas officiellement terminé, le PSG avance, comme tout le monde, à tâtons en ce qui concerne son nouvel effectif. Toutefois, cet été est particulièrement spécial à Paris, puisque de nombreux joueurs en fin de contrat vont céder leur place. Il faudra donc recruter, et cela sans avoir la manne financière des ventes. Même si le PSG possède une enveloppe non négligeable estimée à 70 ME, l’idée n’est pas de tout miser sur une star, mais plutôt de bien utiliser cette manne financière. Et cela veut dire repartir sur des bons plans qui ont fait l’unanimité l’été précédent. En effet, Leonardo avait frappé fort en se faisant prêter Mauro Icardi par l’Inter Milan, récupérant ainsi un avant-centre de gala à moindre coût.

Autre réussite, celle de récupérer Keylor Navas, lassé par son statut de doublure au Real Madrid après avoir été si décisif dans les titres européens. Le Costaricien était arrivé pour moins de 15 ME, et représente un recrutement qui règle enfin le problème du gardien de but au PSG. Pour le poste de latéral, de défenseur central et de milieu défensif, le directeur sportif du Paris SG compte ainsi utiliser la même recette, dévoile Le Parisien. Des prêts payants sont même envisagés, pour permettre de recruter pour un an des joueurs majeurs, comme peut le faire régulièrement le Bayern Munich par exemple. Il ne reste plus qu’à négocier ces arrivées à prix réduit au mieux, et pour cela, le PSG et ses supporters ont une confiance aveugle en Leonardo.