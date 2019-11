PSG : Leonardo force le respect au mercato, même le Real s'incline

Dans : PSG.

Depuis son retour aux commandes de la direction sportive, Leonardo fait l’unanimité comme rarement un dirigeant ne l’avait fait… depuis son premier passage.

Des bonnes opérations, quelques ventes et surtout des renforts opérationnels et qui se fondent dans le collectif, le marché des transferts réalisé sans grande préparation par Leonardo force le respect. Y compris chez les adversaires du club de la capitale. C’est le cas d’Eden Hazard, qui avoue que le PSG a frappé fort en recrutant Idrissa Gueye. Le milieu de terrain débarque en provenance d’Aston Villa, et a bluffé tout le monde avec sa prestation lors du match aller face au Real Madrid notamment. Un joueur qu’Eden Hazard a connu à Lille, et pour qui le Belge a toujours eu un faible.



« J’ai regardé pas mal de leurs matches. Ça me paraît plus fort que les années précédentes. Au milieu notamment. Il y a Idrissa (Gueye). Il leur fait un bien fou. Je ne dis pas ça parce que c’est mon ami. Je sais de quoi il est capable. Même quand Aston Villa n’était pas bien, je voyais son niveau. C’est un genre de N’Golo (Kanté). Les gens le connaissent moins car il ne jouait pas dans le meilleur club du monde. Mais ils vont se rendre compte. Il est super important », a expliqué l’international belge du Real Madrid, qui espère tout de même faire mordre la poussière au Sénégalais la semaine prochaine, lors de leur confrontation en Ligue des Champions.