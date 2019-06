PSG : Leonardo fait capoter cette signature d'Henrique

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Comme chaque été, c’est le bazar au poste de gardien de but au Paris Saint-Germain. Et pour cause, il est pour l’heure impossible de savoir quel sera le numéro un la saison prochaine suite au départ de Gianluigi Buffon. Prêté à Francfort, Kevin Trapp pourrait rester en Allemagne, ce qui signifie que l’international tricolore Alphonse Areola aurait le champ libre. Mais le PSG ne lui ferait pas entièrement confiance et aimerait recruter un gardien… La situation est donc très floue. Mais sous Antero Henrique, il semblait acquis que le numéro trois serait Marcin Bulka, actuellement à Chelsea.

Même pour le poste de troisième gardien, rien n’est simple à Paris. Et pour cause, Culture PSG affirme que suite à l’arrivée de Leonardo, ce dossier a été refermé ! « Une source proche du club nous a fait savoir que le dossier était finalement mis en stand-by. Considéré comme le futur troisième gardien parisien et recommandé par l'actuel entraîneur des gardiens Gianluca Spinelli qui l'avait entraîné du côté de Chelsea, Bulka (19 ans) ne sera donc pas forcément la première recrue estivale parisienne. L'issue définitive du dossier Bulka reste incertaine mais confirme une tendance observée sur de nombreux dossiers. Le changement de direction sportive opéré à la tête du club mi-juin avec le remplacement de Leonardo par Antero Henrique a fortement rebattu les cartes ». Reste maintenant à connaître le plan du nouveau directeur sportif parisien pour ce poste de gardien…