PSG : Leonardo et Al-Khelaifi piégés par la Juventus pour Icardi ?

Prêté avec une option d'achat de 70ME cette saison par l'Inter au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi pourrait finalement signer à la Juventus alors que Leonardo veut garder l'attaquant argentin.

Au dernier jour du mercato estival 2019 le Paris Saint-Germain avait frappé un grand coup en se faisant prêter Mauro Icardi, l’attaquant argentin n’étant plus du tout en odeur de sainteté du côté de l’Inter et de ses supporters. Et pour sceller l’accord, Leonardo et Nasser Al-Khalifi avaient accepté une clause permettant de recruter Icardi moyennant le paiement d’une somme de 70ME. C’est peu dire que le buteur a donné satisfaction au PSG, et il est évident que l’option d’achat sera levée. Mais ce lundi, la presse italienne est persuadée que dans ce dossier, le club de la capitale pourrait se faire doubler à la dernière minute par la Juventus.

La Juventus prête à doubler le PSG pour Icardi

Profitant d’une ligne du contrat signé par Mauro Icardi qui permet à ce dernier de refuser un transfert définitif au Paris Saint-Germain, même si le club français accepte de payer les 70ME à l’Inter Milan, le club turinois serait entré en action. « Le directeur sportif de la Juventus, Fabio Paratici, n’a pas renoncé pas à Mauro Icardi. Icardi peut dire non au PSG et retourner à l'Inter où il ne ferait que passer. La Juventus espère toujours que l’Argentin puisse devenir son numéro 9 », explique CalcioMercato. Reste à savoir ce que Wanda Nara pense de tout cela, la compagne de Mauro Icardi étant en charge de défendre les intérêts de ce dernier, ce qu’elle fait avec beaucoup de talent. Du côté du Parc des Princes, les dirigeants parisiens sont informés de ce projet de la Juventus, à eux de trouver la bonne solution pour boucler définitivement le dossier Icardi.