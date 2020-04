PSG : Leonardo doit trancher, ce sera Verratti ou Pjanic

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain dans l’optique du mercato estival, le PSG a ciblé Miralem Pjanic, le cerveau de la Juventus Turin.

Un intérêt confirmé à plusieurs reprises par la presse italienne ces dernières semaines, et qui fait de nouveau parler dans les colonnes de Tuttosport ce vendredi. Effectivement, le média dévoile que Leonardo est tout simplement fan de l’international bosnien de la Juventus Turin, et qu’il en a fait sa priorité absolue pour renforcer les rangs du Paris SG la saison prochaine. Toutefois, convaincre la Juventus de céder son maître à jouer ne sera pas chose aisée. En réalité, il n’y aurait qu’une seule option pour trouver un accord avec la Vieille Dame dans le dossier de l’ancien Lyonnais selon le média transalpin.

Cette solution ne devrait pas emballer outre-mesure le Paris Saint-Germain puisqu’il s’agirait de sacrifier Marco Verratti, lequel ferait le chemin inverse pour rejoindre la Juventus Turin en échange de Miralem Pjanic. Sans aucun doute, cette proposition n’intéressera pas vraiment Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, dont l’idée principale était bien évidemment d’associer les deux joueurs afin de former un milieu de terrain très sexy au PSG. Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024 et estimé à environ 75 ME par le site spécialisé Transfermarkt, le natif de Pescara possède une valeur marchande bien plus importante que celle de Miralem Pjanic, qui possède encore trois ans de contrat mais qui a atteint cette année la barre des 30 ans. A tout point de vue, ce deal proposé par la Juventus Turin n’a donc aucune chance de convaincre les dirigeants du Paris Saint-Germain. A priori, Leonardo peut donc faire une croix sur Miralem Pjanic…