PSG : Leonardo allume la presse, Tuchel n’est pas d’accord

Après la victoire du PSG contre l’Olympique Lyonnais dimanche soir (4-2), Leonardo s’est longuement confié au Canal Football Club.

Durant ce duplex, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a notamment dénoncé le climat négatif dans lequel était placé de manière systématique le champion de France en titre. Les journalistes en prenaient notamment pour leur grade. « J’ai pris un peu de recul. On commence à dire qu’on n’est pas prêts, que la Ligue 1 n’est pas au niveau pour préparer Paris à la Ligue des champions. L’équipe est première avec 12 points d’avance (…) Une négativité commence à sortir, je n’aime pas. On doit sortir de ça. C’est pour la France, si on va en finale, ce sera bien pour tout le monde » confiait le directeur sportif du Paris Saint-Germain, agacé de ne pas voir le PSG davantage soutenu avant les grandes affiches de Ligue des Champions.

Invité à réagir à l’intervention de son directeur sportif en conférence de presse ce mardi, Thomas Tuchel a nuancé les propos de Leonardo en indiquant que le PSG avait également ses torts. « On peut dire que c’est aussi notre faute, avec les matches contre Barcelone et Manchester United. On a perdu ces matches là et on ne peut pas attendre que tout le monde soit super positif. Pour moi, cela ne change rien. Nous sommes ici tous les jours avec l’équipe, nous sommes très heureux d’être en huitièmes. C’est un rêve pour tout le monde de jouer la Ligue des champions avec un club comme le PSG. On reste toujours positif. On ne peut influencer le contexte qu’en donnant tout ce qu’on a. C’est à nous, on ne se laisse pas influencer par l’extérieur. Le contexte ne rend pas les choses plus faciles, mais c’est le sport, c’est comme ça. D’essayer, réessayer et ne jamais abandonner » a indiqué Thomas Tuchel, pour qui le Paris SG doit déjà être irréprochable sur et en dehors du terrain avant d’exiger quoi que ce soit de l’environnement.