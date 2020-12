PSG : Leonardo a un énorme doute pour l'après-Tuchel

Dans : PSG.

Peu importe comment il terminera la saison, Thomas Tuchel est dans la viseur de Leonardo, qui courtise deux autres entraineurs pour la saison prochaine.

Jamais le PSG n'avait atteint la finale de la Ligue des Champions. Thomas Tuchel en était l’entraineur. Jamais le PSG n’avait connu une aussi longue période sans la moindre polémique sérieuse ou embrouille de vestiaire. L’entraineur allemand y est peut-être pour quelque chose. Mais sa personnalité ne passe pas vraiment avec Leonardo, qui a d’autres rêves pour mettre un technicien sur le banc. Même si Tuchel a la cote auprès de l’Emir du Qatar, son sort semble scellé en fin de saison sauf en cas de victoire finale en C1. C’est pourquoi Leonardo continue de travailler sur son successeur, comme si l’ancien coach de Dortmund était déjà parti.

Et pour la suite, ESPN ne laisse aucune place à l'hésitation en ce qui concerne l'après-Tuchel. Il y a deux entraineurs que le directeur sportif ambitionne de recruter. Il s’agit de Massimiliano Allegri et de Mauricio Pochettino. Ils ont l’avantage d’être totalement libres, ce qui aide forcément leur cas et évite de négocier avec d’autres clubs. En plus de cela, les deux entraineurs semblent réellement attendre la bonne offre, et ne font pas de gros efforts pour retrouver un poste en cours de saison. Les planètes s’alignent, et le média italien affirme en tout cas que les deux candidats sont actuellement sur un pied d’égalité, et que Leonardo rêve simplement que l’un des deux s’assoie sur le banc du PSG. Le Brésilien l'avoue en interne, il n'a pour l'heure pas réellement de préférence entre l’un ou pour l’autre, ce qui laisse cette course totalement ouverte.