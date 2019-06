PSG : Le vrai fêtard du Paris SG, ce n’est pas Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

De nouveau blessé au pied droit, Neymar subit une énième vague de critiques sur son quotidien.

Pour beaucoup, le meneur de jeu du Paris Saint-Germain doit toutes ses blessures à son hygiène de vie. Ce n’est un secret pour personne, le Brésilien aime la fête et ne s’en cache pas. Mais contrairement à ce l’on pourrait penser, l’ancien joueur du FC Barcelone sait rester mesuré. En effet, une enquête de Yahoo Sport montre que Neymar est très loin d’atteindre le niveau de son coéquipier Marco Verratti.

Le joueur le plus cher de l’histoire, lui, se contente en général d’une sortie par semaine avec ses amis, et le plus souvent sans alcool. Petite statistique à l’appui, Neymar ne s’est rendu que sept ou huis fois dans l’une de ses boites préférées à Paris « L’Arc » en deux ans. Pourtant, le média admet que son retour à la vie de célibataire a changé ses habitudes.

La rupture qui nuit à sa carrière

« A l’évidence, sa rupture avec Bruna Marquezine (ndlr : en octobre dernier) a été une catastrophe pour lui du point de vue de ses sorties, a commenté une source de Yahoo Sport. Il sort davantage même si ça reste raisonnable par rapport à d’autres footballeurs. Le problème, c’est que ses soirées sont très médiatisées. On a donc l’impression qu’il sort beaucoup alors qu’en fait, c’est surtout qu’on en a parlé beaucoup. » C’est pourquoi Neymar serait moins focalisé sur sa carrière, ce qui a le don d’agacer son père et agent.