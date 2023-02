PSG : Le vestiaire dégoûté par Luis Campos !

Dans : PSG.

La première saison de Luis Campos est en train de virer au cauchemar. Même les joueurs du PSG n'ont rien compris à son mercato, qui oblige Christophe Galtier à bricoler dans les chocs de Ligue des Champions.

Venu au PSG pour instaurer une discipline et surtout faire parler son art et sa méthode de recrutement, Luis Campos ne réussit dans aucun des deux domaines pour le moment. La « République des joueurs » est en train de reprendre sa place à Paris, comme ce fut le cas avec ses prédécesseurs. Et au niveau du mercato, l’été dernier comme cet hiver n’ont pas permis de réellement renforcer le PSG à des postes importants. Ce vendredi, L’Equipe se penche donc sur ces deux fenêtres de transferts qui n’ont pas débouché sur des achats convaincants. Bien au contraire. « C'est même le plus faible depuis que je suis au club. Ils ne comprennent pas pourquoi le PSG a laissé filer Paredes, Idrissa Gueye voire Julian Draxler pour recruter Vitinha, Fabian Ruiz et Carlos Soler, même si ce dernier est un peu mieux perçu que les deux autres », a livré un membre du staff, sous couvert d’anonymat, au quotidien sportif.

Neymar et Messi critiquent le mercato

Une attaque directe qui est permise car elle correspond à ce qui s’entend dans le vestiaire. En effet, plusieurs joueurs en discutent en privé, et les cadres du club que sont Neymar, Messi, Kimpembe ou Marquinhos ont déjà fait comprendre que rien ne collait dans les achats réalisés par le PSG ces derniers mois, affirme L'Equipe. La conséquence est énorme puisque face au Bayern Munich, de nombreux joueurs n’ont pas joué à leur poste, de Neymar en pointe, à Marquinhos arrière droit ou Zaïre-Emery en joueur de couloir. Cela fait tache pour la rencontre la plus importante de la saison.

Sans compter que sur des postes majeurs, on approche tout de même du fiasco avec l’absence de recrutement d’un défenseur central. Milan Skriniar viendra libre l’été prochain, mais en attendant, Christophe Galtier ne peut quasiment pas mettre en place sa défense à trois centraux qu’il voulait travailler en début de saison. Même chose pour le poste d’avant-centre, dont Hugo Ekitike est le seul véritable spécialiste, ce qui fait juste pour un club comme le PSG. Même le départ d’Arnaud Kalimuendo, qui possédait un profil capable de s’adapter aux autres joueurs offensif, est ainsi regretté.

Le fair-play financier, la fausse excuse

Pour sa défense, Luis Campos répète souvent qu’il n’a pas eu les mains libres pour recruter à sa guise en raison de la pression financière de l’UEFA, et du fait que le PSG soit surveillé. C’est en partie vrai, car cela n’a pas empêché le club parisien de lâcher 120 millions d’euros pour faire venir Fabian Ruiz, Carlos Soler, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele ou Renato Sanches notamment. Tout cela sans parler de l’énigme Vitinha, qui a totalement disparu de la circulation après un début de saison prometteur. Le PSG a tout de même déboursé plus de 40 millions d’euros pour le faire venir, et désormais, Neymar se permet même de l’enguirlander et de le snober après les mauvais choix d’un Portugais que l’on ne reconnait plus. Le symbole d’un PSG version Luis Campos qui ne convainc plus personne.