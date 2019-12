PSG : Le vestiaire de Paris en guerre, quelle bonne blague

Dans : PSG.

En juin 2019, L’Equipe consacrait un large dossier à la guerre des clans qui polluait le vestiaire du Paris Saint-Germain. Le quotidien national évoquait notamment la lassitude du clan français à l’égard de la situation de Neymar.

Six mois plus tard, la situation semble plus apaisée. En effet, Neymar et Kylian Mbappé sont plus proches que jamais et tout le monde a l’air de tirer dans le même sens. Recruté en provenance du FC Séville cet été, Pablo Sarabia n’a, en tout cas, constaté aucun problème en interne. Interrogé sur l’antenne d’Onda Cero dans le programme El Transistor, l’international espagnol a effectivement indiqué que le vestiaire du Paris Saint-Germain vivait dans une anomie parfaite.

« La qualité des toros au PSG est impressionnante. J’ai été impressionné dès le premier jour. (...) Je suis très heureux au PSG. J’ai fait le bon choix. (...) J’ai été très surpris par le vestiaire du PSG. Je pensais que chacun penserait un petit peu à lui-même, mais c’est tout le contraire » a constaté Pablo Sarabia, pour qui il n’y a donc aucune raison de dire que le Paris Saint-Germain est divisé en interne par une quelconque guerre des clans. Des propos qui confirment ceux de Yuri Berchiche, Parisien de 2017 à 2018, qui a indiqué il y a quelques jours que tout s’était très bien passé pour lui au sein du vestiaire francilien, et que toutes les rumeurs de guerre d’egos étaient tout simplement infondées.