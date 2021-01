PSG : Le vent tourne, les Français lâchent Mbappé

Dans : PSG.

Dans une passe un peu compliquée en ce moment au sein du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est en train de ternir son image auprès des Français.

En 2018, après la victoire de l’équipe de France à la Coupe du Monde, Kylian Mbappé était le chouchou du public tricolore. Mais au fil des années, sa cote de popularité diminue en France. Déjà parce qu’il stagne un peu sur le terrain avec le PSG ou chez les Bleus, mais aussi et surtout parce qu’il n’a pas toujours le bon état d’esprit. Muet depuis le début de l’année 2021, Mbappé est donc au coeur des critiques ces derniers temps. Ce n’est donc pas étonnant de voir que l’image de Mbappé auprès des Français s’est légèrement dégradée. Selon un sondage de RTL, le joueur de 22 ans a perdu trois points de sympathie par rapport à novembre 2019, mais aussi cinq points de charisme ou neuf points d’humilité. Malgré tout, 77 % des Français pensent que Mbappé est concentré sur le football et 69 % le jugent travailleur.

Il a donc encore le potentiel pour devenir le meilleur joueur au monde pour 79 % des amateurs de foot, ce qui représente quand même dix points de moins qu’il y a un peu plus d’un an… Une chute due à des difficultés physiques (47 %), au jeu du PSG (34 %) ou à des perturbations liées à son avenir (30 %). En parlant de futur, la majorité des fans de foot pense que Mbappé ferait bien de quitter le PSG dès l’été prochain. Pour aller au Real Madrid (28 %) plutôt qu’à Liverpool (8 %) ou dans un autre club (19 %). Un départ vers l’étranger qui serait une bonne chose pour lui (76 %), mais qui représenterait une mauvaise nouvelle pour la Ligue 1 (59 %) et le PSG (69 %). En cette deuxième partie de saison et d’ici à l’Euro 2021, Mbappé espère en tout cas récupérer une meilleure cote dans l’esprit du grand public.