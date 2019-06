PSG : Le troisième maillot du PSG dévoilé, il va cartonner !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le célèbre site Footyheadlines.com dévoile ce lundi après-midi le troisième maillot que les joueurs du Paris Saint-Germain porteront lors de la saison 2019-2020. Et évidemment, cette tunique blanche avec les deux bandes rouge et bleu n'est pas sans rappeler le maillot 1989-1990 du PSG. En lisant les premières réactions via les réseaux sociaux, il est évident que ce maillot third devrait cartonner lorsqu'il sera en vente.