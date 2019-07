PSG : Le seul qui se met minable pour ce transfert, c'est Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Alors que le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone continuent de discuter, le potentiel transfert de Neymar est au point mort.

À l’heure actuelle, la donne est simple. Le Ney veut quitter le club de la capitale française pour retourner au Barça. De son côté, le club catalan est prêt à faire un effort financier pour le rapatrier, mais pas au niveau d’exigence du PSG, qui réclame 300 millions d'euros ou 150 ME plus deux joueurs choisis. Deux solutions refusées par le FCB. « Le Barça ne va pas se saigner pour Neymar. Les dirigeants sont réellement prêts à effectuer un échange comme Coutinho et Dembélé ou Coutinho et Rakitic avec, maximum, 40 ou 50 M€. Mais pas plus. Ils considèrent qu'ils n'ont pas non plus une pression de dingue pour le faire revenir. S'il vient, OK tant mieux. Sinon, tant pis. Griezmann est là, De Jong aussi… Le club s'est renforcé. Et ils estiment que le temps joue en leur faveur, en laissant la possibilité à Neymar et son clan d'insister. Au pire, ils auront déstabilisé le début de saison du PSG. Ça leur convient aussi », explique un proche du club espagnol sur Le Parisien.

Autant dire que le transfert de Neymar est bloqué financièrement. Car le Barça a dépensé 220 ME cet été, tout en disposant déjà d’une énorme masse salariale. Malgré la volonté de Messi et de Suarez, « qui veulent absolument le retour de leur ami brésilien », Bartomeu sait que le retour de l’attaquant de 27 ans est actuellement impossible. Financièrement, le numéro 10 du PSG y perdrait beaucoup, vu que son salaire baisserait de 36 ME à 22 ME à Barcelone, tout en sachant que le fisc espagnol envisage de prélever les 35 ME d'impôts impayés sur ses futurs revenus en cas de retour en Espagne. Mais si Neymar est visiblement prêt à faire des sacrifices pour revenir au Barça, ce n'est visiblement pas le cas de tout le monde dans cette affaire.