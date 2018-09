PSG : Thiago Silva, capitaine abandonné au mercato 2019 ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Désireux de terminer sa carrière à Paris, Thiago Silva pourrait ne pas voir son vœu être exaucé.

Le défenseur brésilien n’est plus aussi indiscutable qu’à l’époque où il était surnommé « O Monstro », et ses sorties médiatiques agacent en interne affirme la presse italienne. Tant et si bien qu’une prolongation de contrat n’est clairement pas à l’étude, et que le PSG pourrait tenter de capitaliser sur sa dernière année de contrat pour le vendre lors de l’été 2019.

L’ancien joueur du Milan AC a la cote de l’autre côté des Alpes, puisque les intérêts de la Juventus, du Milan AC, de Naples et de la Roma sont évoqués. Néanmoins, entre le prix qui risque d’être demandé par le club français, et le salaire auquel le Brésilien s’est habitué, un transfert sera difficile à boucler. A moins que le PSG ne force un peu les choses, et que Thomas Tuchel ne décide que Marquinhos, Kimpembe et Kehrer représentent l’avenir du champion de France à ce poste, plus qu’un Thiago Silva qui aura 34 ans ce samedi.