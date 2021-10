PSG : Le Real ne fait aucun effort pour Mbappé, le Barça dégoûté

Dans : PSG.

En affichant encore récemment son envie de rejoindre le Real Madrid et aucun autre club, Kylian Mbappé savait parfaitement qu’il ne laissait très peu d’espoir aux dirigeants du PSG de le conserver.

Dans une communication au millimètre, l’entretien de sa mère dans la foulée de ces révélations permettait toutefois de remettre le Paris SG en jeu, avec des révélations sur des négociations en cours pour une prolongation. Mais les chances de voir l’attaquant parisien continuer encore quelques années à Paris demeurent infiniment minces. Au Real Madrid, la situation est en tout cas limpide, Kylian Mbappé est attendu en fin de saison pour rejoindre le club de ses rêves. Récemment, le FC Barcelone s’est réveillé dans ce dossier, le journal AS assurant que le club catalan était prêt à faire une véritable folie pour faire venir l’ancien monégasque, avec une prime à la signature allant jusqu’à 90 millions d’euros. Les chances de voir l’ancienne formation de Lionel Messi faire changer d’avis Kylian Mbappé sont encore une fois infimes. Mais avec cette proposition financière, il se dit en Espagne que l’idée est aussi de faire monter les enchères pour embêter le Real Madrid à ce niveau.

Mbappé remplace Bale au Real

Mbappé : "Pourquoi j'ai laissé le penalty à Messi ? Normal. C'est le respect. C'est le meilleur joueur du monde. Il vient dans notre équipe, c'est un privilège qu'il vienne jouer avec nous. Il y a un penalty, il le tire et point. Le 2ème, il a voulu me le donner, et j'ai raté..." pic.twitter.com/TuVirb8m8N — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 19, 2021

Car actuellement, Mbappé est parti pour signer sur un plateau dans la Maison Blanche, pour l’un des recrutements les plus faciles de Florentino Pérez de ces dernières années. La preuve, le club espagnol ne compte pas faire un effort démesuré pour s’offrir le jeune joueur le plus courtisé et le plus médiatisé de sa génération. Même s’il ne sera pas à plaindre bien évidemment, Kylian Mbappé pourrait devoir se contenter d’un salaire de 25 millions d’euros par an, affirme The Mirror. Une volonté ferme du Real Madrid de se calmer sur les salaires hors-norme depuis les départs de Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos. Et le journal anglais de souligner que Gareth Bale et ses 17 ME par an vont quitter le Real en fin de saison, ce qui permettra de quasiment prendre en charge le nouveau salaire de Mbappé, et de ne pas faire exploser la masse salariale. Ces 25 ME par an seraient tout de même une augmentation par rapport à ses 21 ME annuels actuellement au PSG, mais ce serait bien moins que les 35 ME que lui propose Nasser Al-Khelaïfi s’il venait à prolonger au Paris SG. Mais le Real Madrid se sait en position de force, sachant la volonté farouche du champion du monde 2018 de signer, et la marge de négociation ne sera donc pas énorme pour le clan Mbappé.