PSG : Le Real Madrid refuse de voir Vinicius à Paris

Par Alexis Rose

Alors que le spectre du départ de Kylian Mbappé plane toujours au-dessus du Parc des Princes, les dirigeants du PSG s’intéressent à Vinicius Júnior. Un crack jugé intransférable par le Real Madrid.

Pleinement concentré sur la suite de la saison, avec un huitième de finale aller de Ligue des Champions à disputer contre le Bayern Munich ce mardi, le club de la capitale française se doit aussi de préparer son futur projet. Si pour l’instant, le PSG se repose sur Messi, Neymar ou Mbappé, la donne sera peut-être différente dans les saisons à venir, surtout si l’attaquant français venait à faire ses valises. Car même s’il a prolongé au dernier moment avec le PSG la saison passée, avec un contrat en or à la clé, le joueur de 24 ans n’exclut pas de quitter Paris pour rejoindre le Real Madrid un jour. Un potentiel transfert qui fait peur à la direction parisienne, qui préfère donc prendre ses dispositions en ciblant un remplaçant potentiel à Mbappé. Et parmi les joueurs visés, il y a Vinicius Júnior. Sauf que d’après les informations du site Defensa Central, le Brésilien est tout simplement intransférable, même dans le cadre d’un échange avec Mbappé.

Le Real Madrid veut prolonger Vinicius

Vinicius Júnior firmó un Mundial de Clubes memorable y en el Real Madrid no tienen dudas: será el hombre por el que rodar el futurible proyecto. 🕺🕺https://t.co/iifz73eIVP — Defensacentral.com (@defcentral) February 12, 2023

Auteur d’une nouvelle belle saison, après avoir éclaté au très haut niveau la saison passée avec le Real et le Brésil, le joueur de 22 ans « fait partie des joueurs avec lesquels le futur projet madrilène va tourner ». Placé dans la cour des grands de sa génération avec… Mbappé et Haaland, Vinicius est l’un des chouchous de Florentino Pérez, qui n’avait pas hésité à dire que Vini allait faire oublier Mbappé lors de son arrivée en provenance de Flamengo contre un chèque de 45 millions d'euros en 2018. Disposant désormais d’un passeport espagnol, le Brésilien a tout pour devenir une future légende des Merengue. Pour cela, le Real entend prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en juin 2024. En fin de saison, la direction discutera avec sa star pour le garder au chaud au Bernabeu et l’éloigner ainsi du PSG.