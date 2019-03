PSG : Le Real Madrid calmé, Kylian Mbappé est trop cher pour lui

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato, Liga.

Encore buteur avec l’Equipe de France face à l’Islande lundi soir, Kylian Mbappé est en grande forme actuellement. Et c’est donc fort logiquement que l’international tricolore attire les convoitises en vue du mercato. La preuve, France Football affirme que le Real Madrid prépare une offre de 280 ME pour le natif de Bondy. Néanmoins selon José Mourinho, il est quasiment impossible que Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison. En effet, le « Special One » a confié sur Canal Plus que selon lui, l’ancien attaquant de l’AS Monaco était tout simplement inaccessible… pour tous les clubs.

« Ce qui restera dans l'Histoire, c’est l’âge auquel il est devenu champion du monde. Parfois, vous tombez dans une équipe qui est déjà exceptionnelle et vous avez juste la chance d’en faire partie. Là, ce n’est pas le cas. Il a été fondamental dans le succès de l’équipe de France. Je ne dis pas que c’est le meilleur joueur du monde, mais selon moi, c’est celui qui a la valeur marchande la plus importante aujourd’hui. Si j’entraînais un club, je ne penserais même pas à Mbappé, parce que je pense qu'il est invendable, inaccessible. Si quelqu’un veut se risquer à l’acheter, bonne chance ! » a confié l’ancien entraîneur de Manchester United, très présent dans les médias français ces dernières semaines. Mais qui a néanmoins peu de chances de rejoindre la Ligue 1 à court terme, où seul Paris pourrait assumer son salaire colossal.