PSG : Le Qatar ne lâche pas Neymar, le Barça s'incline et applaudit

Dans : PSG.

Pendant de longs mois il y a un an de cela, Josep Maria Bartomeu a entretenu l’espoir de faire revenir Neymar.

Mais en recrutant avant cela Antoine Griezmann, le président barcelonais s’est tiré une balle dans le pied, empêchant son club d’avoir les moyens financiers de faire une grosse offre au PSG. Mais même avec une belle enveloppe de 150 ME et des joueurs en échange, cela n’aurait certainement pas suffi. Les dirigeants parisiens ont clairement fait savoir que le Brésilien n’était pas à vendre, et sans clause libératoire, il n’y avait donc rien à faire, même si Neymar a bien tenté de forcer la porte. Cet été, c’est la même chose, sauf que le FC Barcelone a bien compris la leçon, et ne va même pas tenter sa chance. C’est le président Bartomeu qui l’a reconnu dans un entretien à BeIN Sports, avouant même que le PSG a bien raison de conserver dans son effectif un talent comme Neymar. Si ce n’est pas de la résignation…

« Il y a cette situation liée au Covid qui fait que la situation économique n’est pas bonne. J’ai déjà dit il y a quelques jours que nous ne ferons pas de grosse opération avec des top clubs cet été. Le PSG est un top-club comme Manchester United. Difficile que ce genre d’opération ait lieu cet été. Que faudrait-il pour voir Neymar revenir au Barça ? Déjà que le PSG décide de le vendre, ce qui n’est pas le cas actuellement. Le PSG ne veut pas le vendre, et c’est normal car c’est l’un des meilleurs joueurs du monde », a livré le président du FC Barcelone, qui par son discours calme tout de même le jeu avec le PSG, et a surtout bien compris que cette quête de Neymar était sans espoir pour cet été.