PSG : Neymar c'est « impossible », la bombe venue du Barça

Dans : PSG.

Neymar n'est financièrement plus un joueur que le FC Barcelone peut s'offrir au mercato. Josep Maria Bartomeu l'avoue, les transferts XXL c'est fini.

Dans le dossier Neymar, le FC Barcelone est passé de la petite arrogance à l’abandon total, le club catalan étant désormais conscient la star brésilienne du Paris Saint-Germain ne fera l’objet d’aucun deal avec le Qatar. Dans l’état actuel du mercato post-covid, il n’est plus possible pour un club, même comme le Barça, de dépenser des sommes colossales pour s’offrir un tel joueur et Josep Maria Bartomeu l’avoue ce dimanche, si le PSG n’accepte pas des échanges, alors Neymar n’est plus réellement une cible pour Barcelone. Le président du géant espagnol l’avoue, Neymar c’est fini dans les conditions actuelles et il en va de même pour les plus grandes stars du football, la crise financière est réellement très violente.

« Dans la situation actuelle, le transfert de Neymar est irréalisable. En plus, le PSG ne veut pas non plus le vendre, c'est normal car c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. L'été dernier, nous avons fait de gros efforts, mais cet été, il n'y aura aucune tentative. La situation est ce qu'elle est, le club a perdu 200ME entre mars et juin. Et lors la saison 2020-2021, nous nous attendions à encaisser 1,1 milliard d’euros, mais nous en aurons sûrement 30% de moins. Si la situation pandémique ne s'améliore pas, il n'y aura pas de public au Camp Nou, pas de musée, pas de magasin et les pertes continueront. Cela nous oblige à être très rigoureux dans la gestion, il faut voir quels investissements sont essentiels et lesquels peuvent attendre. Si les signatures XXL sont-elles terminées ? Je crois que oui. À moins que des échanges qui incluent des joueurs ne soient effectués. Tous les grands clubs européens sont concernés. Tout le monde travaille pour s'adapter. Et cela ne va pas durer un an, mais trois ou quatre ans », prévient, dans les colonnes de Sport, Josep Maria Bartomeu. Ça promet.